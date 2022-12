Madagascar: Association Fianakaviana Sambatra - Les jeunes volontaires à l'honneur

" Mettre en exergue l'efficacité des volontaires pour le bien-être de l'association dans les cinquante années à venir ". C'est dans cet esprit qu'a été initié le colloque national 2022 de l'association Fianakaviana Sambatra Madagascar à Anosy, hier. Un évènement durant le partage de bonnes pratiques entre les " pères et mères fondateurs " de l'organisme et les jeunes volontaires venus des diverses régions du pays pour l'occasion a été mis en avant. " Il faut du courage. Vous devez vous battre pour la cause qui vous anime ", a-t-on lancé à l'assistance pour leur signifier que le chemin du volontariat est fait de hauts et de bas.

Un chemin qui permet aux personnes concernées d'apporter leur contribution au bien-être social et surtout au développement du pays. D'ailleurs, les difficultés endurées par l'association durant ces années d'existence et les initiatives menées aussi bien par les membres de son staff et les volontaires afin d'y remédier ont été partagées et discutées hier.

Il conviendrait de noter que l'Association Fianakaviana Sambatra (FISA) est une association de volontaires, pionnière en mouvement de Planification familiale à Madagascar depuis les années d'indépendance. Les volontaires en question vont du personnel issu de l'administration aux agents du secteur privé en passant par des jeunes étudiants. Par ailleurs, outre les séances de partages, il a été question, hier, de sensibiliser sur l'importance de valoriser les actions des volontaires.