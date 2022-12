Madagascar: Exposition - Les " normes " et les " différences " dans la société mises à nues

Une exposition sur le thème des " Normes " et des " différences " sera ouverte dans le Hall de l'Alliance Française d'Antananarivo à partir de ce jour. Elle vise à sensibiliser la société sur l'état et les changements de notre quotidien.

Cette cinquième et dernière exposition de Plum'Art à l'AFT Andavamamba clôturera toutes leurs expositions de cette année. En rappel, chaque exposition de l'association est attribuée à un thème emblématique. La première exposition de l'année concernait " L'éclat " en rapport à la société malgache qui a dû subir les conséquences néfastes de la pandémie de la Covid-19.

Quant à cette dernière exposition de l'année, une vingtaine d'artistes se sont démenés pour faire passer leur message sur ce dernier thème qui englobe en quelque sorte tous les thèmes de cette année.

Ainsi, le choix du thème des " normes " a pour objectif de sensibiliser et d'ouvrir les yeux, à travers des œuvres d'art, sur les faits de société qui devraient heurter logiquement les sensibilités et même choquer tout un chacun. Malheureusement, ils sont de plus en plus acceptés comme normaux. On peut citer par exemple le harcèlement que subissent les femmes dans la rue, explique monsieur Sebastien Razafimahatsangana, président de l'Association.

Contrairement à cela, le thème " différences " traite des faits qui devraient " normalement " toucher et même émouvoir un grand nombre et qui pourtant semblent insignifiant à tous, comme le cas des personnes vivant avec un handicap ou le cas des mères qui s'occupent seules de leurs progénitures...

Les visiteurs trouveront donc à travers cette exposition une vingtaine " d'œuvres extravagantes sur des choses qui devraient être normalisées ou encore apporter une vision optimiste à la société. Elles font également des rappels sur les belles choses que nous avons mais que nous avons tendance à oublier dans le tourbillon de la vie ", rappelle le président de Plum'Art. L'objectif est d'apporter un regard nouveau sur le quotidien afin que tout le monde puisse trouver sa place.

Les slameurs de Madagaslam participeront à cette sensibilisation puisque la responsabilité de présenter chacune des œuvres exposées durant le vernissage de ce jour leur a été accordée. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 24 décembre prochain.

Quant à l'association, elle prévoit déjà de collaborer avec plus de centres culturels pour permettre à ses membres d'accéder à plus d'opportunités, de faire de leur passion un vrai métier viable, de porter l'art plastique malgache à une plus grande dimension à chaque fois. Plum'Art est une association de jeunes artistes malgaches, pluridisciplinaires dans le domaine de l'art visuel créé depuis 2014. On y retrouve 128 artistes dont des portraitistes, des peintres (aquarelle, acrylique), des BD-istes, des illustrateurs (digital, manga, cartoon, caricature), des paysagistes, des photographes, des animateurs 2D/3D, etc...