Cote d'Ivoire: Logoualé - Albert Flindé appelle à l'union des fils autour du Président Ouattara

Le samedi 5 novembre 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire des populations de Bêlé, localité située dans sous-préfecture de Bogouiné, département de Man. Ce jour-là le village a été mis sous tension. Organisée par les filles et fils dudit village, la double cérémonie de la fête de la lumière, de reconnaissance et d'hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été placée sous le haut patronage de Dr Albert Flindé, ministre-gouverneur du district autonome des Montagnes et le parrainage de Doumbia Ibrahima, directeur général de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire (GESTOCI).

Oulaï Camille, président du comité d'organisation et par ailleurs porte-parole des populations, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au chef de l'Etat. " Dans ce monde nouveau à l'ère de la technologie, vivre sans le courant dans notre vie, c'est être en marge du développement. Aujourd'hui, c'est un véritable soulagement pour toute la population de Bêlé ", s'est-il réjoui. Et de souligner : " Le chef de l'Etat est notre messie. Il a fait sorti notre village de l'obscurité ".

Dr Albert Flindé a exprimé sa satisfaction pour la mobilisation exceptionnelle et salué cette reconnaissance faite au chef de l'Etat Alassane Ouattara : " Je voudrais exprimer sincèrement ma gratitude au chef de l'Etat, un visionnaire et leader incontestable pour ses efforts inlassables en faveur du bien-être des populations du district autonome des Montagnes en général et particulièrement celui des populations de la sous-préfecture de Bogouiné et de Bêlé ". Il a fait savoir l'importance de l'électricité dans le développement d'une cité. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, dans toutes les civilisations et traditions du monde, la lumière représente le symbole du bonheur et ouvre la voie au bien-être social. " Bénéficier de l'électricité, c'est entamer le développement durable et la marche vers le bonheur ", a-t-il révélé. Avec l'électricité, a énuméré Albert Flindé, c'est la sécurité, l'amélioration de la santé des populations avec l'équipement des centres de santé en matériels électriques performants. Il a profité de cette occasion pour souhaiter de tous ses vœux pour que les fils et filles du Tonkpi puissent se donner la main autour du président de la République afin de bénéficier davantage des fruits de cette union.