Guinée: Célébration de la journée internationale des volontaires 2022

La journée internationale des volontaires 2022 a été célébrée ce lundi 05 décembre 2022 à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia dans la haute banlieue de Conakry.

Instituée par la Résolution 40/212 du 17 décembre 1985 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 05 décembre, Journée Internationale des Volontaires est une date retenue pour célébrer nonseulement pour les volontaires des Nations Unies, mais aussi pour les volontaires du monde entier. Le 05 décembre offre aux organisations de volontariatet aux volontaires individuels l'occasion de faire connaître leurs contributions aux niveaux local, national et international en vue de la réalisation des Objectifs de Développement Durable, tout en contribuant activement à la recherche de solutions pour la paix et le développement en ne laissant personne de côté.

L'avènement des Objectifs du Développement Durable (ODD) et le travail effectué par les volontaires du monde entier depuis l'élaboration de ce dernier a permis la reconnaissance du volontariat comme un vecteur essentiel d'inclusion.

Le volontariat permet aux hommes et aux femmes de participer à leur propre croissance. Grâce au volontariat, les citoyens consolident leur résilience, enrichissent leurs connaissances et acquièrent un sens de responsabilité à l'égard de leur propre communauté. L'action volontaire individuelle et collective renforce la cohésion sociale et la confiance et conduit ainsi à un développement durable mis en œuvre par et pour tous les citoyens sans s'exclusion.

Cette année, la célébration de la journée Internationale des Volontaires s'est articulée autour du thème" Solidarité ". La solidarité fait référence aux liens qui unissent les personnes dans une société. Le volontariat contribue à créer un fort sentimentde solidarité dans les communautés.

Il permet de trouver de nouvelles façons de travailler ensemble pour le bien commun. Le volontariat et la solidarité partagent les mêmes valeurs fondamentales se soutenir mutuellement dans une position de confiance, d'humilité, de respect et d'égalité.Ils sont basés sur l'interaction entre les gens.

La pandémie de COVID19 a révélé des inégalités massives dans le monde. Aujourd'hui plusque jamais, nous devons travailler ensemble de manière solidaire pour trouver des solutions communes aux défis actuels. Et les volontaires, rassemblés par la solidarité, peuvent développer des solutions aux défis urgents.

L'objectif de la journée internationale des volontaires (JIV) est de rendre hommage aux volontaires du monde entier. C'est aussi l'occasion de mettre en exergue le rôle significatif des volontaires dans l'atteinte des Objectifs du Développement Durableencombinant l'action des volontaires internationaux, nationaux et communautaires.

Prenant la parole au nom du Recteur de l'université Général Lansana Conté de Sonfonia, Dr Gbago Laurent Onivogui vice-recteur chargé de la recherche a dit que le volontariat est un moyen efficace pour s'attaquer aux défis du développement.

De son côté, Fatoumata Koumba Dieng Seck, Coordinnateur pays du programme des volontaires des nations unies a dit qu'en Guinée, les volontaires promeuvent l'inclusion, la paix et l'unité nationale.

" Il facilitent la participation de tous les segments de la société, pour trouver des solutions durables aux défis de toutes sortes. Cette année, les organisations de volontariat ont beaucoup encouragé la participation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables dans les initiatives de cohésion sociale et de développement à travers le pays. Il y a des milliers de volontaires et bénévoles qui interviennent au sein des organisations spécialisées de volontariat et des réseaux de jeunesse, auprès des communautés dans différents domaines pour l'atteinte des objectifs du développement durable ", a-t-elle indiqué.

Avant de terminer, elle souligne l'importance d'inclure le volontariat comme levier de développement dans les différents documents stratégiques du pays.

Présent à la cérémonie, Luc Joël Grégoire, Représentant résident du programme des nations unies pour le développement (PNUD) a fait savoir que la célébration de cette journée est une occasion de promouvoir l'action remarquable et de proximité des volontaires des nations unies et d'offrir aux organisations du volontariat et aux volontaires individuels, un cadre d'échanges et de réflexions afin de mieux faire connaître leurs contributions au niveau local, national et international en vue de la réalisation des objectifs de développement durable.

La cérémonie a été marquée par la présence de Macka Baldé, directeur général de l'agence du volontariat jeune (ANVJ), la conseillère juridique du ministre de la jeunesse et des sports et El hadj Thierno Mamadou Bah Conseiller personnel du président de la transition.