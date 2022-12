Afrique de l'Ouest: Coups d'état à répétition - La jeunesse les condamne fermement et propose

La jeunesse ouest-africaine condamne les coups d'état à profusion dans la sous-région. Elle a émis cet avis, à l'occasion du Forum ouest-africain organisé par l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly (Ifp-Agc), en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann, du 1er au 3 décembre 2022, à l'auditorium de la Cnps, à Abidjan-Plateau, sur le thème : " Jeunesse et menaces d'instabilité en Afrique de l'ouest ".

Cette rencontre a pour objectif de permettre aux jeunes d'appréhender et de s'approprier les connaissances et bonnes pratiques sur les thématiques de terrorisme, d'extrémisme violent, de la montée du populisme ; de réfléchir aux voies et moyens de les éradiquer, et leur apporter des réponses réalistes et durables en vue de construire une Cedeao plus forte et solidaire, mais aussi et surtout de proposer des stratégies, et actions de promotion de la démocratie et de la paix, gage de stabilité et de développement des Etats.

En effet, après trois jours d'intenses travaux meublés de panels et d'ateliers, la jeunesse ouest-africaine, dans une déclaration sanctionnant la fin des travaux et lue par Nafissatou Touré, du Sénégal, condamne fermement la prise de pouvoir par les coups d'états militaires et toutes autres formes de violences ; exhorte les Etats à préserver les initiatives communes de paix et de sécurité, gages de la consolidation des liens fraternels ; invite les jeunes africains à accompagner les initiatives des Etats en faveur de la paix et de la sécurité en rejetant les discours de haine, d'exclusion, de stigmatisation et de repli identitaire.

La jeunesse ouest-africaine apporte son soutien aux initiatives de la Cedeao en vue d'un retour de l'ordre constitutionnel dans certains Etats de la sous-région et l'invite à amplifier ses actions en matière de diplomatie préventive ; elle encourage la poursuite de la médiation pour un dénouement heureux de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au mali, tout en exprimant sa gratitude à l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly pour l'initiative de ce forum et à la Fondation Friedrich Naumann pour son accompagnement.

En outre, les jeunes ont pris l'engagement d'amplifier la voix de ceux de l'Afrique de l'ouest en travaillant ensemble pour la promotion de la démocratie et de la stabilité dans la sous-région. Les jeunes ont également décidé de faire converger leurs efforts à travers la mise en place d'un réseau des jeunes africains pour la démocratie et la stabilité en Afrique de l'ouest.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a, au nom du Conseil d'administration de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, félicité et remercié tous les participants, à savoir les délégués des jeunes, les conférenciers, les experts et les intervenants des différents ateliers et panels. Elle a fait une mention spéciale au Président de la République Alassane Ouattara pour avoir autoriser l'organisation de ce forum.

" J'adresse mes vifs remerciements aux délégués étrangers et nationaux, ainsi qu'aux représentants des différentes organisations de jeunesse. Tous se sont mobilisés pour faire de ce forum, un cadre propice de réflexions critiques et d'échanges constructifs ", a indiqué Myss Belmonde Dogo, soulignant qu'elle reste persuadée que les jeunes délégués repartent de ce forum, imprégnés non seulement des défis que constituent les thématiques abordées, mais aussi des outils et stratégies pour les relever et faire barrage aux populistes qui pullulent.