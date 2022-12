Afrique: 'Le continent africain façonnera notre avenir'

Du 13 au 15 décembre, le président Joe Biden recevra les dirigeants africains à l'occasion du Sommet Etats Unis-Afrique

Cet événement de trois jours à Washington réunira des personnalités de tout le continent africain qui viendront discuter de moyens de renforcer les liens et de faire progresser les priorités communes.

Le continent africain a façonné notre passé, façonne notre présent et façonnera notre avenir', a déclaré Antony Blinken, le secrétaire d'État

Le sommet comprendra plusieurs sessions dont l'une consacrée à la Diaspora, un sujet qui tient à coeur des dirigeants togolais.

Il sera aussi question de santé, de sécurité alimentaire, de changement climatique, d'investissement et de lutte contre le terrorisme.

En marge du Sommet se tiendra l'US Africa Business Forum organisé par le Corporate Council on Africa.

Depuis 2019, le gouvernement américain a aidé à conclure plus de 800 accords de commerce et d'investissement bilatéraux concernant 45 pays africains, d'une valeur estimée à 50 milliards de dollars en exportations et en investissements.

Ces accords ont été mis en œuvre dans le cadre de Prosper Africa, une initiative du gouvernement US qui tire parti des services et des ressources de 17 agences gouvernementales pour accroître le commerce et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et les Etats africains.