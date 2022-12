Angola: Le pays va promouvoir une route touristique pour l'histoire de la traite des esclaves

Ndalatando (Angola) — L'Angola lancera un projet visant à améliorer la route touristique de la traite des esclaves et à rassembler les Angolais et leurs descendants de la diaspora lors d'un festival, a déclaré lundi à Massangano, le directeur de l'Institut pour le développement du tourisme, Afonso Vita.

Le projet, appelé Reconstitution de la Route Touristique des Esclaves en Angola, intégrera la province de Luanda, les villes de Massangano (Cuanza Norte), Ambriz (Bengo), Soyo à Mbanza Congo (Zaire), où se déroule le festival (Dialaku Festival) , pour la rencontre et la réunion des Angolais et de leur diaspora.

Afonso Vita, qui parlait à la presse de la visite de membres de la famille Tucker, descendants d'un esclave angolais transporté aux États-Unis d'Amérique en 1619, a informé que le projet commencera bientôt et sera annuel ou bisannuel.

Il a précisé que la visite de la famille et des amis Tucker, 19 éléments, qui sont en Angola pour connaître leur origine, marque la préfiguration du projet et sera désormais la réalité.

Il a estimé qu'avec la visite de cette famille, pour la troisième fois, une nouvelle page commence dans l'appréciation de l'histoire et de l'identité culturelle de l'Angola.

Le responsable a souligné la nécessité d'améliorer l'accès aux zones touristiques, de créer les conditions pour offrir plus de commodité aux touristes et de rentabilité.

En ce qui concerne la ville de Dondo, également historique, il a souligné la nécessité de rationaliser le transport fluvial vers Massangano, qu'il a considéré comme une route touristique "fabuleuse".

Le gouverneur de Cuanza Norte, Pedro Mankita, a considéré la visite des Tucker comme une réunion de la famille angolaise.

Pedro Mankita a souligné l'importance de cette visite pour stimuler le tourisme dans la province et améliorer le pays et le bien-être de tous les Angolais.

Au nom de la famille, Wanda Tucker, a déclaré que ses membres se sentent originaires et membres du royaume Ndongo et qu'ils font partie de cette terre et devraient continuer à apprendre son histoire.

Il a expliqué que la venue de la famille en Angola a deux significations, premièrement l'espoir que les descendants d'esclaves angolais sont toujours en vie et continueront à travailler et à connaître leur origine et deuxièmement la tragédie qui est arrivée à leurs ancêtres.

Il a dit qu'il continuerait d'encourager les Afro-Américains à venir en Angola pour connaître et apprendre l'histoire de leurs ancêtres qui étaient forts, déterminés et éduqués.

La visite de la famille Tucker fait partie du "Angola Heritage Tour", qui couvre les provinces de Luanda, Malanje et Cuanza Norte, dans le but d'identifier des domaines de coopération sur les terres de leurs ancêtres.

A Cuanza Norte, le groupe a été reçu en audience par le gouverneur provincial et s'est ensuite rendu dans la commune de Massangano, pour découvrir le lieu, son histoire et revivre des moments de la traite négrière.

Massangano a été la première capitale provisoire de l'Angola, établie par des colons portugais.

Parmi les infrastructures existantes dans le quartier, on trouve l'Eglise de Nossa Senhora da Vitória, les ruines de la Praça dos Escravos, l'ancien tribunal portugais, la tombe du capitaine général Paulo Dias de Novais.

Les touristes ont visité la place des esclaves, la forteresse de Massangano, l'hôtel de ville et le palais de justice.

Il s'agit de la troisième visite de membres de la famille Tucker en Angola, la première ayant eu lieu en 2019 et la seconde en 2021.

Selon les mentors du projet, les visites peuvent être annuelles.

L'histoire raconte que le premier couple descendant de la famille Tucker est arrivé aux États-Unis d'Amérique en 1619, à bord du bateau White Lion (lion blanc, en portugais), représentant la présence des premiers Africains dans ce pays.

Le couple a eu leur premier enfant (William Tucker) en 1624, qui a été le premier Afro-Américain enregistré et baptisé aux États-Unis d'Amérique.

On estime qu'il y a 12 millions de citoyens américains d'origine angolaise.