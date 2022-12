Soudan: Accueil international à l'accord-cadre

New York — Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué hier, lundi la signature de l'accord-cadre entre les forces politiques civiles et l'institution militaire au Soudan.

Dans un communiqué, Guterres a espéré que l'accord ouvrirait la voie à un retour à une transition dirigée par des civils dans le pays, appelant toutes les parties prenantes soudanaises à travailler sans délai sur la prochaine phase du processus de transition pour résoudre les problèmes en suspens avec en vue de parvenir à un règlement politique durable et inclusif.

Le Secrétaire général des Nations Unies a renouvelé le soutien des Nations Unies aux aspirations du peuple soudanais à la démocratie, à la paix et au développement durable.

L'actuel Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, et le mécanisme tripartite qui comprend la Mission intégrée d'appui transitoire des Nations Unies au Soudan (UNITAMS), l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), se sont également félicités de la signature de l'accord.

Le mécanisme tripartite a noté dans un communiqué que l'accord représente une première étape importante vers le rétablissement d'une période de transition durable et la formation d'un gouvernement civil, démocratique, responsable et crédible, appelant les autorités de transition à s'engager à respecter et à protéger les droits et les libertés de tous les Soudanais pour assurer le succès du processus politique en cours, et la communauté internationale des donateurs à reprendre intégralement son soutien financier dès qu'un gouvernement efficace sera formé.

Le mécanisme tripartite a également affirmé l'importance de commencer sans tarder les travaux de la deuxième phase du processus, exprimant ses encouragements aux parties soudanaises à tenir de vastes consultations pour régler les questions en suspens et exhortant les principales forces politiques qui n'ont pas encore signé le accord-cadre pour rejoindre le processus politique.

Le Mécanisme s'est dit prêt à fournir une assistance pour les prochaines étapes du processus dans l'intérêt de la paix, de la justice et du développement que le peuple soudanais mérite.

Il est à noter que l'accord a été conclu entre la composante militaire, les Forces pour la liberté et le changement, et un certain nombre de partis, d'organisations, d'associations professionnelles et d'autres mouvements dans le cadre d'une présence régionale et internationale, en plus du mécanisme tripartite de l'ONU, l'Union africaine et l'IGAD.