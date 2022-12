Congo-Kinshasa: Avant la visite du pape François en RDC - Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege ce vendredi au Vatican

Près de deux mois avant la visite du pape François en RDC, le Prix Nobel de la paix, Denis Mukwege sera reçu par le Saint-Père ce vendredi 8 décembre au Vatican. Les deux personnalités vont, sans nul doute, échanger autour de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC en proie à l'agression rwandaise et à la crise humanitaire. Et également, le massacre de Kishishe qui a coûté la vie à plus de 120 Congolais.

A la suite de cette tragédie, Mukwege, depuis l'Italie, a demandé aux experts médico-légaux de l'ONU présents à Goma de construire une sépulture digne pour les victimes et de collecter les preuves. Et de préciser sur Twitter : "Suite aux massacres de Kishishe et de Bambo, aux demandes d'une enquête indépendante, nous appelons l'équipe d'experts UN médico-légaux à Goma à se rendre sur les lieux des crimes, exhumer les fosses communes, rendre une sépulture digne aux victimes et collecter des preuves des crimes ". Mukwege a en plus appelé à des sanctions et poursuites devant la justice nationale et internationale.

En attendant, le Pape François a confirmé sa visite à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Il va rencontrer, à cette occasion, des victimes de la guerre de l'Est, des représentants de certaines œuvres caritatives, des autorités congolaises, la société civile et le corps diplomatique.