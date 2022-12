Afrique: Santé et sécurité alimentaire - La Fondation Gates promet sept milliards de dollars pour l'Afrique

La Fondation Bill & Melinda Gates a promis de décaisser plus de 7 milliards de dollars (plus de 4 445 milliards FCFA) sur les 4 prochaines années pour la santé et la sécurité alimentaire en Afrique. L'annonce de la Fondation Bill & Melinda Gates intervient alors que Bill Gates, co-président, était en visite à Nairobi, au Kenya, où il a réaffirmé son engagement à long terme en Afrique.

La Fondation Bill & Melinda Gates a manifesté sa volonté de travailler directement avec les pays africains pour soutenir des solutions révolutionnaires dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'égalité des sexes, etc. Ses investissements devraient servir à soutenir les pays africains et les institutions qui s'efforcent de développer et de mettre en œuvre des approches innovantes pour lutter contre la faim, la maladie, l'inégalité des sexes et la pauvreté. " Ce nouvel engagement en faveur des pays africains vient s'ajouter aux financements déjà annoncés en faveur de plusieurs organisations multilatérales, dont l'Alliance globale pour les vaccins et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ", a précisé l'organisation philanthropique. En sus de cet appui financier, la Fondation devrait établir un bureau régional à Nairobi.

Ebola en Ouganda et l'appui de l'OMS

Avec l'épidémie d'Ebolavirus soudanais, détecté en Ouganda, le pays va mal. Au 15 novembre dernier, 141 cas ont été confirmés et 55 décès enregistés. Un nouveau district, le district oriental de Jinja, est devenu la troisième zone urbaine, après la capitale Kampala et la ville de Masaka, à détecter le virus. Ce qui préoccupe et accentue la pression sur les efforts de contrôle. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires aident à localiser, trouver, tester et soigner les personnes atteintes du virus. En vue de soutenir la riposte à cette flambée, l'OMS a mis à disposition des experts et aidé les autorités sanitaires à déployer des épidémiologistes. À ce jour, un comité d'experts externes de l'OMS a évalué trois vaccins candidats et décidé qu'ils seraient tous envoyés en Ouganda pour un essai clinique contre l'Ebolavirus du Soudan.

88,2 millions de dollars pour lutter contre l'Ebolavirus soudanais

L'OMS a lancé un appel de 88,2 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie et soutenir la préparation à Ebola dans les pays voisins mais seuls 20 % des fonds ont été reçus. " Des équipes d'intervention dévouées déploient des efforts incroyables en première ligne pour sauvegarder les communautés et ont besoin d'un soutien solide pour s'acquitter efficacement de cette tâche cruciale. Nous ne devons pas les laisser tomber ", a déclaré le Dr Moeti. " La force perturbatrice d'Ebola est plus marquée dans les communautés dont les vies ont été bouleversées et dans les familles qui ont perdu des êtres chers ", a-t-il ajouté. L'épidémie d'Ebolavirus du Soudan est la cinquième du genre en Ouganda. Sept cas et quatre décès ont été enregistrés lors de la précédente épidémie dans le pays en 2012.