Afrique: Le Maroc en quart de finale et c'est historique

Le Maroc a écrit sa propre histoire en résistant à l'Espagne (0-0) avant de remporter 3-0 la séance de tirs au but. Voilà les Lions de l'Atlas en quart de finale pour une première historique.

Le Maroc a battu l'Espagne aux tirs au but ce mardi soir

C'est la première fois de leur histoire que les Lions de l'Atlas verront les quarts de finale

L'héroïque gardien Yassine Bounou et ses partenaires affronteront le vainqueur de Portugal - Suisse

Maroc 0-0 (3 tab 0) Espagne | Huitième de finale

Après avoir donné du fil à retordre à ses adversaires en phase de poules et n'avoir concédé qu'un but en trois matches (contre le Canada), le Maroc a confirmé ses bonnes dispositions défensives alors même que la pente s'est raidie contre l'Espagne en huitième de finale. Prêts à laisser le ballon aux hommes de Luis Enrique, ceux de Walid Regragui ont fait preuve d'une patience de tous les instants et d'une concentration exemplaire pour pousser leur adversaire au mutisme.

En première période, outre quelques situations chaudes aux abords des buts marocains, les Espagnols, toujours aussi habiles à la possession, n'ont pas su trouver le cadre une seule fois. Il leur a fallu attendre la 55e minute pour enfin chauffer les gants de Yassine Bounou sur une tentative de Dani Olmo. Ces deux protagonistes ont d'ailleurs été au cœur de l'ultime situation du temps réglementaire (voir ci-dessous). Cadenassée et même verrouillée, la rencontre a logiquement basculé en prolongation au cours de laquelle c'est bien le Maroc qui a eu la plus belle situation. Servi sur un plateau par Azzedine Ounahi, Walid Cheddira a buté sur Unai Simón.

Alors que le match a logiquement basculé aux tirs au but, c'est bel et bien le Maroc qui a eu le bonheur de se qualifier pour les quarts de finale de Qatar 2022™, une grande première dans l'histoire du pays.

Le moment clé : Bounou sauve deux fois le Maroc

On jouait la dernière minute du temps additionnel de la seconde période lorsque l'Espagne a hérité d'un coup franc excentré côté gauche, non loin de la ligne de touche. Dani Olmo l'a botté en force et sans que personne ne le touche, celui-ci prenait la direction des buts marocains lorsque le dernier rempart Yassine Bounou a jailli sur sa gauche pour repousser le danger. Sans quoi, le deuxième tir cadré de la Roja dans le temps additionnel aurait coupé court à tout suspense, au pire des moments pour les Lions de l'Atlas.

Plus tard, lors de la séance fatidique, le portier marocain s'est interposé face à Carlos Soler et Sergio Busquets alors qu'il était également parti du bon côté quand Pablo Sarabia a touché le poteau sur la première tentative espagnole. Héroïque.

Le chiffre

À 18 ans et 123 jours, Gavi est devenu ce soir le plus jeune joueur à avoir débuté un match de Coupe du Monde à élimination directe depuis un certain Pelé qui avait joué la finale de 1958 à 17 ans et 249 jours.

EURO et Coupe du Monde de la FIFA cumulés, l'Espagne a disputé ce mardi soir sa 5e prolongation de suite dans un match à élimination directe.

Le Maroc est devenu la 4e équipe africaine de l'histoire à s'inviter pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde de la FIFA après le Cameroun, le Sénégal et le Ghana. Il sera la seule équipe novice à ce stade de la compétition.

Les réactions

Walid Regragui, au micro de BeIN Sports :

"C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. Je crois que depuis 2010 personne n'avait plus atteint les quarts de finale. On avait dit qu'on était venu pour représenter l'Afrique, pour dire que notre niveau avait augmenté, vous avez vu aujourd'hui que sur le plan tactique on a été énormes, on n'a rien laissé aux Espagnols. On a beaucoup couru, ils nous ont beaucoup fait courir. J'avais prévenu qu'ils allaient attendre la faille, ils ont eu des situations mais on en a aussi eu."

L'homme du match

Yassine Bounou