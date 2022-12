Sénégal: Confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko - Les minutes d'un face-à-face

Après l'audition au fond, la confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko a eu lieu hier. Retour sur les minutes de ce face-à-face avec le Doyen des juges.

La confrontation entre Adji Sarr et Ousmane Sonko accusé de viol et de menace de mort par cette dernière, a eu lieu hier. Comme beaucoup le craignaient, le face-à-face s'est déroulé sans incident majeur entre les parties. Des piques n'ont pas manqué de part et d'autre. Mais, dans l'ensemble, c'était le calme avec des incidents techniques. D'après nos sources, après 1 heure 30 minutes d'audition, l'ordinateur avec lequel prenait note le greffier a eu un dysfonctionnement et le dossier avait disparu. Ce qui qui avait fait courir la rumeur selon laquelle, le procès-verbal d'enquête avait disparu. " Nous avions eu des soucis techniques et le juge a finalement appelé un technicien. Tout est rentré dans l'ordre. Malheureusement, il y a eu une seconde panne mais ce n'était rien de grave. Il n'y a pas eu de disparition du PV ", confie une de nos sources qui affirme qu'il n'y a pas eu d'incident entre la masseuse et le leader de Pastef. Qui, selon des informations véhiculées dans la journée, a eu un échange houleux avec Adji Sarr, après qu'il l'a traitée de " menteuse ". " Ils n'ont échangé aucun propos. Chacun était dans son coin avec ses avocats ", renseigne une source.

Quid de la confrontation que certains avocats qualifient de " contre-interrogatoire ", des sources renseignent que Adji Sarr et Ousmane Sonko ont opté pour le silence selon l'auteur de la question. En fait, la première n'a répondu qu'au juge, au parquet et à ses conseils. Ainsi, sur la centaine de questions que les avocats de Ousmane Sonko lui ont adressée, Adji Sarr a refusé de répondre. Mieux, la masseuse n'a pas hésité à lancer à Me Bamba Cissé qu'elle ne le considère pas comme un avocat, mais plutôt un militant. D'après toujours nos sources, la jeune dame a maintenu ses accusations de viol en soutenant que le leader de Pastef a abusé d'elle à cinq reprises. Mais, précisent nos informateurs, elle n'a pas fourni les vidéos qu'elle disait avoir détenu et qui contiendraient les preuves.

Sur la menace de mort, elle est, selon nos informations, revenue sur sa déclaration par rapport aux menaces de mort. Elle a soutenu que le maire de Ziguinchor n'a pas pointé d'arme sur elle, mais exerçait sur elle, des menaces psychologiques.

Pour la réciprocité, Ousmane Sonko n'a pas répondu aux avocats de Adji Sarr mais au procureur Amady Diouf. Il a réitéré ses déclarations faites à l'audition au fond pour parler de complot dont fait partie le parquet. Nos informateurs renseignent qu'il a rétorqué à Me Abdou Dialy qu'il répondra à ses questions lorsqu'il fournira la preuve du viol. A l'endroit de Me El Hadj Diouf, M. Sonko a refusé de lui répondre en lui reprochant de passer son temps à l'insulter. Mais, ce qui a mis l'avocat en rogne, c'est lorsque le patriote en chef lui a rappelé sa condamnation pour viol par la justice française. D'ailleurs, ce jugement de Paris a fait l'objet de discussions et a été déposé, de même que le rapport confidentiel de la gendarmerie.