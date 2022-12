Afrique: Coopération - L'Algérie entend raffermir ses relations militaires avec le Congo

Le nouvel ambassadeur de la République d'Algérie au Congo a exprimé, le 6 décembre, à Brazzaville lors de son entretien avec le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, la volonté de son pays de développer et de raffermir davantage ses relations militaires avec le Congo.

" Tout d'abord, Je voudrais remercier le ministre de la Défense de m'avoir reçu au moment où j'entame mon mandat en République du Congo. Nous avons passé en revue, bien sûr, les relations générales qui existent entre l'Algérie et la République du Congo ; les relations excellentes dans tous les domaines ", a indiqué le diplomate algérien.

Parlant des axes prioritaires que le Congo et son pays souhaitent renforcer davantage, Larbi El Hadj Ali a indiqué que les Etats entretiennent des relations traditionnelles qui remontent aux années 1960, que ce soit en termes de formation, d'échange de délégation et de concertation. " Donc, nous sommes heureux et fiers d'entretenir cette relation et nous avons une volonté commune de la développer encore davantage ", a-t-il insisté, ajoutant : " Nous sommes ouverts à travailler avec nos frères de la République du Congo et c'est aux experts et aux spécialistes du domaine de voir dans tous les cas. Il y a une volonté commune entre les deux pays pour aller de l'avant dans cette relation ".