Afrique: Qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 - Les Lions de l'atlas sauvent l'honneur de l'afrique

Coup de tonnerre dans le ciel qatarien ! En effet, c'est un véritable exploit qu'a réussi le Maroc, dernier représentant africain encore en lice à la Coupe du monde Qatar 2022 et qui portait les derniers espoirs de tout un continent, en sortant de la compétition l'Espagne, au terme d'un match âprement disputé. C'était le 6 décembre, à l'Education city stadium d'Al Rayyan au Qatar, au terme d'une stressante séance de tirs au but qui a vu les Lions de l'Atlas réussir 3 tirs contre 0 côté espagnol.

Le mérite des Lions de l'Atlas est d'autant plus grand que l'équipe espagnole, en plus de ses individualités, présentait l'un des collectifs les mieux huilés de cette Coupe du monde. C'est dire si les Lions de l'Atlas ont frappé un grand coup en éliminant l'un des favoris de la compétition. Ils peuvent être fiers de leur parcours qui les a vus dompter, tour à tour, Belges et Canadiens au premier tour et tenir la dragée haute au vice-champion du monde, la Croatie, avant de se hisser brillamment en quarts de finale en écartant de leur chemin, un sérieux prétendant au titre.

Avec cette victoire probante sur la Roja, le Maroc a déjà réussi sa Coupe du monde en arrachant cette qualification historique au premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde. Ce faisant, les Lions de l'Atlas s'inscrivent dans la lignée des Lions indomptables du Cameroun, des Lions de la Teranga du Sénégal et des Blacks Stars du Ghana qui avaient réussi à se hisser à ce niveau de la compétition, respectivement en 1990, 2002 et 2010. Pour la quatrième fois de son histoire, l'Afrique sera donc bien présente en quarts de finale de Coupe du monde. L'honneur est donc sauf.

L'essentiel n'est plus de participer. Il faut aussi gagner

Et le mérite des Marocains est d'autant plus grand que depuis la dernière apparition d'une équipe africaine en quarts de finale, cela commençait à remonter à longtemps, mais surtout à faire tache dans le parcours d'un continent qui a besoin de montrer les progrès de son football et aussi envie de marquer l'histoire de la plus prestigieuse compétition de football au monde, autrement que par des apparitions aux allures d'éphémères fulgurances si ce n'est de simples figurations. Non, l'essentiel n'est plus de participer. Il faut aussi gagner.

Et c'est ce que le Maroc est en train de faire de la plus belle des manières en tombant les plus grands. L'aventure continue donc pour des Lions de l'Atlas qui n'ont plus rien à perdre mais plutôt tout à gagner dans cette compétition. Et avec cette cuvée 2022 qui a prouvé qu'elle était d'un bon cru, les Lions de l'Atlas ont prouvé que le football africain a franchi un cap.

Et l'Afrique peut rêver de vaincre enfin le signe indien qui l'a jusque-là empêché d'accéder au carré d'as d'une Coupe du monde. En tout cas, c'est le vœu de tous ces Africains qui jubilent après cette brillante qualification. Le meilleur est donc à venir, pour peu que les dirigeants marocains sachent mettre cette équipe dans les meilleures conditions de se bonifier pour lui valoir encore plus de satisfactions. En tout état de cause, ce n'est certainement pas demain la veille que l'Afrique remportera la Coupe du monde, mais elle doit pouvoir se donner les moyens de relever le défi dans les meilleurs délais. Et le Maroc est manifestement sur la bonne voie.