Algérie: Signature d'un protocole d'entente entre Sonatrach et Honeywell

ALGER — Le groupe Sonatrach a signé, mardi à Alger, avec Honeywell un protocole d'entente visant la promotion de la coopération entre les deux parties et l'échange d'expertise, notamment en matière de maîtrise technologique des installations.

Ce protocole a été paraphé, au siège de groupe, par le directeur central "Procurement & Logistique" de Sonatrach , Daoud Mohamed et le directeur général "Afrique du Nord, Honeywell Performance Materials and Technologies", Meziane Ghaoui, en présence de PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et le PDG de Honeywell Moyen-orient et Afrique du Nord, Mohammed Mohaisen.

Cette coopération devrait "favoriser les perspectives d'échange d'expertise et d'expérience, en matière d'amélioration des performances et de maîtrise technologique des installations de Sonatrach, à travers une vision de partenariat gagnant-gagnant", a-t-on expliqué lors de la cérémonie de signature.

La mise en place de ce protocole d'entente avec Honeywell, "l'un des plus importants fournisseurs" de Sonatrach, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et de modernisation des installations de Sonatrach à travers l'identification des meilleures technologies permettant la réduction et la capture du carbone, la numérisation destinée à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des installations de Sonatrach ainsi que la maîtrise des cyber-technologies, explique-t-on à cette occasion.

En effet, les deux parties examineront la possibilité de mettre en place un partenariat avec l'institut de formation de Sonatrach, en vue de la création d'un centre accrédité "Sonatrach-Honeywell" en Algérie pour couvrir les besoins de certifications de l'Algérie et l'Afrique.

Selon M. Hakkar, "cette signature vient pour renforcer les relations entre Sonatrach et Honeywell qui est un fournisseur de système de longue durée" pour la compagnie nationale.

A travers ce protocole d'entente, les deux parties renforceront leur collaboration notamment en matière des meilleurs technologies utilisées dans l'industrie pétrolière et gazière, ainsi que le développement et la mise à jour des installations de Sonatrach, a-t-il déclaré lors de cette cérémonie.

Ainsi, les deux parties travailleront ensemble pour déterminer les installations de Sonatrach qui nécessitent un développement et une mise à jour, a-t-il ajouté, soulignant que le groupe algérien bénéficiera, dans ce cadre, de l'expérience et l'expertise de Honeywell dans les nouvelles technologies, particulièrement les technologies de bas carbone.

"Sonatrach est engagée dans un processus de développement d'une stratégie bas carbone, nous allons donc adopter toutes les technologies nécessaires pour une industrie nette de carbone", soutient-il.

Il s'agit aussi, à travers ce protocole d'entente, de permettre aux cadres de Sonatrach, mais aussi ceux des sociétés africaines, de bénéficier d'une formation dans les domaines des technologies d'Honeywell.

"Cette formation qui sera assurée en partenariat avec l'Institut pétrolier algérien, va renforcer la position de l'Algérie en Afrique notamment en matière de nouvelles technologies", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, M. Mohaisen a souligné que ce partenariat avec Sonatrach ne vise pas uniquement le transfert technologique mais aussi le développement du capital humain.