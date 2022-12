Algérie: CNMA - Consolider l'ouverture sur l'industrie, le commerce et la pêche

CONSTANTINE — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) s'oriente vers "la consolidation de l'ouverture sur les secteurs autres que l'agriculture dont l'industrie, le commerce et la pêche dans le domaine de l'assurance des biens et l'octroi de crédit", a indiqué mardi à Constantine le directeur général de cette institution, Chérif Benhabilès.

Dans son intervention d'ouverture du 2ème séminaire régional sur l'assurance dans l'Est du pays, tenu au cercle régional de l'armée à Constantine, M. Benhabilès a indiqué que la nouvelle stratégie de la Caisse inclut l'élargissement des mesures facilitatrices et incitatives d'assurance et de crédit aux hommes d'affaires, aux investisseurs, aux opérateurs économiques et industriels.

Il a également ajouté que des solutions et de nouveaux produits ont été offerts aux différents professionnels dans le domaine de l'assurance contre les dommages, les accidents, les risques naturels et les agressions (vols ou destruction), estimant que "les dispositions incitatives sont de nature à transformer la CNMA en leader national dans le domaine de l'assurance et permettent deconsolider le développement de l'économie nationale".

De son côté, le président du conseil d'administration de la Caisse, Faouzi Sahraoui, a considéré que la CNMA "peut constituer un trait d'union entre les secteurs de l'agriculture et de l'industrie à la faveur des nouveaux avantages, de façon à répondre aux besoins des industriels et à apporter un soutien efficace aux agriculteurs".

Le directeur des services agricoles de la wilaya de Constantine, Yacine Ghediri, a considéré la CNMA comme "la locomotive de l'agriculture grâce à la dynamique qu'elle œuvre à apporter pour préserver la pérennité de la chaine économique et grâce aussi aux offres faites au secteur agricole en produits d'assurance et de crédits à caractère mutuel".

Le séminaire régional, organisé sous le thème "L'assurance, un outil de préservation des biens et du patrimoine", s'inscrit dans le cadre des rencontres organisées par la CNMA dans les diverses régions du pays pour présenter aux investisseurs et acteurs économiques les avantages et produits de la caisse.