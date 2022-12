Algérie: Le Président Tebboune met en exergue les qualités du défunt Mahfoud Kerbadj et son nationalisme

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de Mahfoud Kerbadj, décédé mardi à l'âge de 69 ans, dans lequel il a mis en exergue le nationalisme du défunt dans les fonctions et responsabilités qu'il a occupées et son attachement à la noblesse de l'éthique sportive.

"La volonté d'Allah a voulu que nous quitte Mahfoud Kerbadj. Avec son décès nous perdons une de ces personnalités distinguées qui a enrichi son long parcours dans le monde du sport en s'acquittant avec compétence de ses missions. Il a été un gestionnaire attaché à la noblesse de l'éthique sportive et soucieux du développement du football, telle qu'en témoigne sa longue expérience et ce dont il a fait preuve de qualités, de compétences et de nationalisme dans les fonctions et responsabilités qu'il a occupées et de sa position de directeur de l'imprimerie officielle", a écrit le Président Tebboune.

"En cette douloureuse circonstance, je vous présente ainsi qu'à la famille sportive mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion, priant le Tout Puissant d'accueillir le défunt dans Son vaste paradis et d'assister les siens en cette pénible épreuve. A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", conclut le Président de la République.