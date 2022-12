Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Décembre 2022

Coupe du 20202 - La belle histoire du Maroc continue au Qatar



Que ce fut dur ! Mais le Maroc l'a fait et il est bien en quart de finale du Mondial-2022 au Qatar, au bout du suspense. Après la victoire historique, mardi, en huitièmes de finale face à l'Espagne, championne du monde 2010, aux tirs au but 3-0 (0-0 après prolongations), la belle histoire du Maroc se poursuit au Mondial-2022, tournant au conte de fées. Après avoir égalé l'exploit de leurs glorieux aînés en 1986, la Génération 2022 a écrit une nouvelle page de l'histoire du football marocain, confirmant que ses ambitions n'ont pas de limite, sous la houlette de Walid Regragui, un entraineur qui n'a jamais douté de la capacité de ses poulains à aller loin dans le Mondial qatari. (source : Maghreb Arabe Presse)

Burkina Faso : Situation sécuritaire - La Cédéao « très préoccupée »

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) appelle à des actions urgentes pour appuyer le Burkina Faso dans ses efforts visant à éradiquer les attaques terroristes sur son territoire. La situation sécuritaire se dégrade au fur et à mesure que les jours passent. Cette situation ne laisse pas indifférente la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). Lors de sa soixante-deuxième session ordinaire, tenue dimanche à Abuja, la capitale nigériane, la Conférence des chefs d'Etats de l'organisation sous régionale « exprime sa vive préoccupation face à l'aggravation de la situation sécuritaire régionale créée par la recrudescence et l'expansion des attaques terroristes et leurs conséquences humanitaires » (Source : Apa)

Décisions de la Cédéao sur la Guinée - Une note positive…

A Abuja le dimanche 04 décembre 2022, lors de leur 62ème Sommet, les dirigeants ouest-africain ont validé la durée de la transition en Guinée pour 24 mois. Ce calendrier approuvé couvre les dix points prioritaires arrêtés conjointement entre les autorités guinéennes et les experts de la Cédéao. Joint par Africaguinee.com, le mardi 06 décembre, le leader de l'UDRG a livré son analyse sur ces décisions des leaders de l'autorité sous régionale. La conférence des chefs d'États précise que le gouvernement doit assurer la sécurité et la liberté d'expression de tous les participants. « Le terme Participants est important. Quelqu'un qui ne participe pas n'est pas concerné. Il faut que les gens lisent correctement les choses. Ce n'est pas une interprétation abusive ou tendancieuse qui ne pourrait que semer la confusion », a insisté Bah Oury.

Côte d'Ivoire : Région de la Nawa - Plaidoyer pour la réhabilitation des pistes rurales

La sénatrice Baflan Laure Donwahi, également maire de la commune de Mayo, a plaidé pour la réhabilitation des pistes rurales de la région de la Nawa impraticables pendant cette saison des pluies, à l'issue d'une mission de supervision de l'opération de révision de la liste électorale, du 1er au 3 décembre, dans la zone. Selon Donwahi Laure, emprunter l'axe Soubré-Guéyo, en cette période, est un véritable calvaire pour les usagers quelque soit le type de moyens de déplacement. « Plus qu'un périple, c'est un parcours du combattant. Les usagers sont contraints de descendre des véhicules pour continuer le chemin. Et c'est pratiquement un miracle que d'arriver à destination », a-t-elle déploré.

Sénégal : Société- Arrêté, Diop Taif sera déféré ce mercredi

L'activiste, proche de Ousmane Sonko, Diop Taif et Mouhamadou Lamine Bara Diop arrêtés le mardi seront présenté au procureur de la République, demain mercredi sauf changement de programme informe Seneweb. Selon la même source, Mouhamadou Lamine Bara Diop et Diop Taif ont été arrêtés pour avoir collecté des données à caractère personnel. Les deux mis en cause ont été surpris en train de filmer la prison de Rebeuss. Démasqués, ils ont été mis aux arrêts par les éléments de l'administration pénitentiaire puis mis à la disposition des éléments du commissariat de Rebeuss.

Tchad – Police nationale - 1203 gardiens de la paix stagiaires sommés de se présenter à l'école

Selon Journal du Tchad, le directeur général de la police, instruit les gardiens de la paix stagiaires en instance d'intégration de se présenter à l'Ecole nationale de police.A travers un communiqué daté du 05 décembre 2022, le directeur général de la police, Hissein Doudoua Hamit demande impérativement à tous les gardiens de la paix stagiaires en instance d'intégration (1203), mis à la disposition des unités spécialisées, directions techniques et commissariats de sécurité publique de la ville de N'Djamena pour stage de se présenter à l'Ecole nationale de police le lundi 12 décembre2022 à 07 heures précises.

Rdc: Conclusion des pourparlers de Nairobi- Les participants attendent de voir des actions

Les pourparlers de paix en Rdc à Nairobi se concluent au Kenya. Pendant une semaine, plus de 200 représentants des groupes armés et de la société civile étaient autour de la table pour tenter de voir comment ramener la paix dans l'Est du pays. Un communiqué final, lu ce mardi matin par Serge Tshibangu, le mandataire du président congolais pour le processus de Nairobi en est sorti. Le document évoque plusieurs requêtes qui ont été formulées par les groupes armés pour déposer les armes, notamment la libération de leurs prisonniers. Un comité doit être formé pour étudier les demandes une par une, ce qui pourrait amener à la libération de certains détenus. (Source : Acp)

Cameroun : Infrastructures urbaines- Le nouveau visage de la ville de Yoko

Selon Journal du Cameroun, la ville située du département du Mbam et Kim a connu une transformation grâce au projet routier dont les travaux ont été réceptionnés le 2 décembre dernier.1 km de voirie aménagée, des parkings pour poids lourds, un site éco-touristique et un pont sont entre autres les infrastructures qui donnent un nouveau visage à la ville de Yoko dans le département du Mbam et Kim. Ces travaux réceptionnés le 02 décembre 2022 sont un fruit de l'aménagement de la Nationale N°15 (Batchenga-Ntui-Lena-Tibati-Ngatt). On peut y trouver l'aménagement de la voie qui mène à la chefferie de Yoko sur une ligne de près d'un kilomètre. Une route qui relie la chefferie au réseau urbain de la ville.

Gabon : Sécurité alimentaire- Le laboratoire d'analyse vétérinaire inauguré

L'administrateur directeur général (Adg) de la Société gabonaise de développement agricole (Sogada), Hervé Patrick Opiangah, a procédé le 3 décembre 2022 à l'inauguration de cette nouvelle structure, consacrée dans l'analyse vétérinaire pour la sécurité alimentaire. C'est dans le cadre de la politique du renforcement des compétences et services de la Sogada, qu'un laboratoire d'analyse vétérinaire a vu le jour. Situé dans la commune d'Akanda, le nouveau laboratoire va jouer un rôle important dans la sécurité sanitaire des aliments en s'assurant que les éléments qui sont destinés à la consommation humaine ne soient pas contaminés par des agents pathogènes transmissibles à l'homme. (Source : alibreville.com)