Cote d'Ivoire: Hydrocarbures - Gestoci désormais titulaire d'une triple certification ISO

La Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire (Gestoci) vient d'obtenir une triple certification ISO, à savoir ISO 9001 version 2015, ISO 14.001 version 2015 et ISO 45.001 version 2018, selon une note officielle remise à la presse.

Cette triple certification permet à la Gestoci d'avoir une politique globale de management des risques, fait savoir le directeur général, Ibrahima Doumbia, qui a exprimé ses félicitations à la directrice générale adjointe, Nina Kamara, et à l'ensemble du personnel pour ce nouveau challenge relevé.

Dans la note, Ibrahima Doumbia a annoncé, en termes de projets à venir, qu'en 2023, il sera mis en service un bac (réservoir) de 20.000 m3 de carburant super à Yamoussoukro et une sphère (unité de stockage du gaz butane) de 4.000 T à Abidjan. « Nous devons toujours maintenir le cap de l'excellence, continuer à accroître les capacités de stockage d'Abidjan et de Yamoussoukro. Nous devons également continuer d'accroître notre notoriété », a déclaré le Dg de Gestoci.

Cette certification confirme la logique d'amélioration continue de l'entreprise pétrolière qui a obtenu en 2021, le premier prix de l'excellence de la meilleure entreprise du secteur du pétrole et le prix de l'excellence 2021 de la 3e meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois.

Dans la même dynamique de l'excellence, l'entreprise a obtenu le 14 juin 2022, la mention "Good" au terme d'une inspection menée par le Jig, leader mondial dans l'élaboration de normes d'approvisionnement en carburant destiné à l'aviation, signale-t-on.

Notons que la Gestoci a pour mission de stocker, en qualité et en quantité, des hydrocarbures pour constituer les stocks de sécurité, pour le compte d'opérateurs privés nationaux et non nationaux, et de livrer les produits pétroliers aux distributeurs agréés, et de gérer et d'entretenir les installations, les équipements et matériels nécessaires à leur exploitation.