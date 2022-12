Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - 16 785 jeunes ont bénéficié d'un appui du Programme spécial de prise en charge dans les zones transfrontalières

C'est un résultat dont il se montre satisfait. Selon le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, 16.785 jeunes sur 22.912 attendus ont été pris en charge depuis le lancement d'un programme de spécial, en janvier 2022, dans les zones de fragilité des six régions du nord qui font frontière avec les pays en proie avec le terrorisme. Notamment le Mali et le Burkina Faso. Ce chiffre représente, a-t-il fait savoir, un taux d'exécution de 73%. Il a fait cette déclaration à l'issue de la réunion du comité de pilotage dudit projet, tenu ce lundi 7 novembre 2022 à son cabinet, sis au Plateau. Mamadou Touré avait à ses côtés les ministres Nassénéba Touré (Famille, femme et enfant) et Amadou Coulibaly (Communication). Etaient conviés à cette rencontre le corps préfectoral, les présidents des conseils régionaux et autres élus des régions concernées.

Le ministre de la Promotion de la jeunesse a indiqué que c'est en janvier 2022 que le chef du gouvernement Patrick Achi, a lancé ce programme d'un coût de 9,6 milliards pour la prise en charge au 31 décembre 2022 de 22.912 jeunes.

Il a, à l'occasion, rassuré que les 27% de jeunes restant à traiter, le seront avant le 31 décembre 2022. A l'en croire, les discussions qu'il vient d'avoir avec le comité de pilotage, " ont permis d'analyser ce programme dans sa mise en œuvre, d'identifier les défis qui restent encore et d'avoir des réponses à porter pour que jusqu'au 31 décembre 2022, l'on soit à 100 % de réalisation".

Pour Mamadou Touré, "globalement, on peut dire que ce programme marche très bien ". "Il y a quelques réglages qui ont été apportés au cours de ce programme pour le rendre plus efficace. Nous avons décidé de mettre beaucoup plus l'accent sur les questions de transparence et de fiabilité. Puisqu'il s'agit de faire en sorte que les jeunes de ces régions sortent d'une situation de vulnérabilité et puissent avoir des activités qui leur permettent d'être totalement autonomes", a-t-il affirmé.

Afin de capitaliser les premiers effets des différentes interventions, a souligné le ministre en charge de la Promotion de la jeunesse, une mission d'évaluation est annoncée du 9 au 12 novembre 2022 dans trois régions (Poro, Tchologo et Bagoué) impactés par ce programme. Ce, en compagnie de l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers. Notamment, la Banque mondiale, l'Agence française de développement (Afd), l'Unicef, le Bit, le Pnud, l'Unfpa. Et bien entendu, a-t-il précisé, avec les préfets et les cadres. Il s'agira, a-t-il situé, pour cette mission d'aller sur le terrain et " nous rendre compte effectivement de la mise en œuvre de ce programme et vérifier toutes les informations qui nous ont été rapportées par les différentes équipes. Ça sera une première étape pour ces trois régions. Une autre date sera fixée pour les trois autres régions notamment, le Bounkani, le Folon et le Kabadougou".