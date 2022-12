Cote d'Ivoire: Massala-Dualla - Le secrétaire départemental RHDP lance la machine pour l'identification et l'enrôlement de sa base

Le RHDP est dans une dynamique d'implantation sur le territoire national en se dotant d'un logiciel pour constituer une base solide de militants à travers la plateforme le " e-militant ". " Il a été conçu pour collecter des données concernant les militants en vue de permettre une identification précise et réelle de ceux-ci ainsi que leur rattachement aux sections et aux comités de base. Le "e-militant" est un instrument qui va, aussi, permettre à la direction du parti de communiquer avec les militants de base que vous êtes, à travers la mise en place d'une base de données, le partage de vidéos et de photos et l'accès du militant à un espace personnel ", a indiqué le secrétaire départemental de Massala-Dualla, Metoba Coulibaly, lors de la rencontre qu'il a convoquée, jeudi dernier au siège du RHDP à Massala, avec les délégués de secteurs et les militants.

Pour ce faire, il a insisté sur la nécessité pour eux de s'inscrire sur la plateforme et sur la liste électorale. Lors de cette rencontre de mobilisation pour l'enrôlement et l'adhésion des militants, le premier responsable du RHDP de la circonscription de Massala-Dualla a inscrit cet objectif dans la perspective des élections locales de 2023 et de la présidentielle de 2025.

"Cette étape de sa politique doit concourir à la victoire du RHDP, notre parti, aux élections à venir. Nous voulons gagner toutes des élections ici dans notre zone et nous allons gagner. Et chacun de vous doit porter la victoire du RHDP ", a-t-il souligné, en invitant les secrétaires présents à mobiliser dans les quartiers et dans les localités environnantes.

"Ce forum d'écoute et d'échanges des sympathisants, adhérents et membres de notre parti s'inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara, qui veut créer un ascenseur entre la haute direction et les militants pour une communication efficiente", a réitéré Metoba Coulibaly, devant les délégués de secteurs et les militants. Avant de faire d'importants dons aux délégués; un congélateur, cinq tonnes de ciment à la localité de Gbogolo et la somme de 875 000 FCFA pour faciliter le travail de ses délégués. "Nous devons portez la victoire du RHDP... C'est pourquoi nous devons rester mobilisés", a-t-il déclaré pour terminer. Pour l'occasion, Metoba Coulibaly était accompagné par le départemental RHDP de Séguéla commune, Idrissa Bakayoko et d'une forte délégation de cadres et d'élus locaux.