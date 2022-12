Niger: Une table ronde des investisseurs organisée à Paris

Niamey a besoin de plus de dix-sept milliards de dollars pour son programme de développement économique et social 2022-2026.

A Paris, en France, le président nigérien, Mohamed Bazoum, a présidé la table ronde des investisseurs pour le financement du Programme de développement économique et social (PDES) 2022-2026 de son pays, sur le thème "Niger, terre d'accueil et d'opportunités". " Les ressources financières nécessaires à la réalisation de toutes les actions prioritaires retenues dans le PDES 2022-2026 sont estimées à 29,62 milliards d'euros, soit environ 30 milliards de dollars américains ", a expliqué Mohamed Bazoum. Niamey sollicite des partenaires techniques et financiers et du secteur privé une contribution de 16,27 milliards d'euros, soit plus de 17 milliards de sollars.

Le chef de l'Etat nigérien fonde l'espoir que la table ronde "permettra de mobiliser les montants attendus". Il a rassuré les investisseurs que "des opportunités certaines d'investissement existent dans les domaines miniers et pétroliers, des infrastructures énergétiques, agro-pastoral et agro-industriel, ainsi que dans l'hôtellerie et des logements sociaux", promettant qu'une fois les fonds mobilisés, son gouvernement créera les conditions de "la diversification et de la modernisation de l'économie du Niger, du développement du capital humain, de la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la sécurité".

En 2017, le Niger avait organisé une première table ronde d'investisseurs à Paris pour le financement de son PDES 2017-2022.