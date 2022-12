Madagascar: Recherche et innovation - 30 doctorants participent aux doctoriales 8e édition à Ankatso

Les chercheurs, les professionnels et les doctorants des Universités publiques de Madagascar participent à la 8e édition des Doctoriales qui se déroule du 5 au 9 décembre, à l'Université d'Antananarivo. Des résultats de recherches y sont présentés.

" La recherche et l'innovation au cœur du développement ". Tel est le thème des Doctoriales qui se déroulent, depuis hier, à la Bibliothèque et Archivage du Campus universitaire d'Ambohitsaina. Cet événement réunit des chercheurs, des professionnels ainsi que les 30 doctorants participants issus des Universités publiques, dont 22 pour Antananarivo, 7 pour les universités sœurs et 2 pour l'Université de Douala au Cameroun. À noter que les Doctoriales sont organisées par la Direction de la Recherche Doctorale (DRD) de l'Université d'Antananarivo à travers la Cellule de Soutien à la Formation et à la Recherche (CSFR) avec l'appui de ses deux autres services. Selon les organisateurs, il s'agit de dispositifs mis en place par l'ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur - Belgique) et la DRD de l'Université d'Antananarivo, afin de renforcer les capacités des futurs docteurs et de leur offrir un plus large horizon en ce qui concerne leur avenir professionnel, notamment leur rapport au développement national.

Innovations

Selon ses promoteurs, les Doctoriales permettent de renforcer l'aptitude des doctorants à communiquer leurs travaux de recherche au public par l'élaboration de posters et la présentation orale de leurs résultats. L'événement scientifique permet également d'échanger et de valoriser l'interdisciplinarité et de promouvoir les différentes compréhensions de la recherche pour le développement, auprès des trois entités principales du développement, notamment les académiques, les professionnels (acteurs des secteurs public et privé) et les acteurs locaux représentés par les collectivités et les services décentralisés. En effet, les Doctoriales constituent, non seulement une opportunité pour les doctorants de valoriser leurs résultats de recherche, mais également un moyen de rapprocher le monde de la recherche et du travail dans le but de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Outre les présentations de résultats de recherche, l'événement prévoit également des visites d'entreprises, un concours de poster, un concours de communication en anglais ainsi qu'un concours de création de projet innovant.