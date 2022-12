Madagascar: Forum des Etats archipélagiques et insulaires - L'économie maritime au centre des débats à Bali

Coopération et développement maritime sont les sujets qui ont été abordés par le gouvernement malgache au " Forum des États archipélagiques et insulaires " à Bali. Le ministre par intérim des Affaires étrangères, Richard Rakotonirina, a participé activement à cette conférence, qui a pris fin hier, dans cette ville indonésienne.

Ce membre du gouvernement était présent lundi, à la conférence " Blue Innovation Solution Conference ", durant le forum, dont l'objectif est de trouver des démarches innovantes afin de protéger les ressources halieutiques et maritimes. L'établissement d'une stratégie commune pour la sécurité maritime, la protection de la frontière maritime et la gestion durable et innovante des ressources marines sont également abordés durant cette conférence. Pour le cas de Madagascar, selon les informations fournies par le ministère des Affaires étrangères, Richard Rakotonirina a cité l'exemple de l'innovation qui peut se faire dans l'exploitation de la mer afin de générer de l'énergie ou " Energie Renouvelable Marine " ou encore la production d'électricité à partir de la mer et la transformation des matières plastiques.

Quant à la gouvernance marine, côtière et la gestion des pêches pour la croissance bleue durable, le ministre des Affaires étrangères a souligné que " Madagascar a mis actuellement en place un système de coordination qui allie deux secteurs interdépendants : la pêche et l'environnement afin de faire de la pêche un domaine durable et résilient ". Madagascar a aussi déployé de nombreux efforts, selon toujours ce membre du gouvernement, pour développer l'économie bleue, notamment en soutenant la lutte contre la pêche Illicite Non Déclarée et Non réglementée (INN), la diminution des engins et des matériaux de pêche contenant du plastique par le biais du projet Glolitter Partnership.

Il a, en effet, appelé à la solidarité des Etats et au soutien de tous les partenaires techniques et financiers et de tous les acteurs clés pour définir une stratégie répondant aux besoins du développement durable de nos océans. En marge de ce forum, Richard Rakotonirina a rencontré le ministre indonésien des Affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Pandjaitan, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, Tharaka Balasuriya.