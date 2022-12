Cote d'Ivoire: Construction d'un Centre de convalescence - Une fondation obtient plus de 5 hectares

A l'initiative de son sens du partage le Pr Aya N'dri Yoman a procédé à la cérémonie de lancement de la Fondation Thérèse N'dri Yoman (Fotany), le lundi 05 décembre 2022 à l'hôtel IVOTEL dans le Centre des Affaires de la Capitale économique Abidjan - Plateau.

Le Professeur Thérèse N'dri Yoman fondatrice principale de ladite organisation, était accompagnée, lors de cet événement, par ses pairs co-fondateurs et membres d'honneur de la Fondation.

Prenant la parole, la fondatrice de la Fotany, a signifié que la Fondation a été mise sur pied dans l'optique de trois axes majeurs. Ce sont notamment, a-t-elle énuméré, « œuvrer pour un mieux-être des populations, promouvoir la culture de l'excellence à tous les niveaux de la société et promouvoir la santé et le bien-être des populations ».

« Un petit peu de parfum reste toujours entre les mains de celui qui distribue des roses. Donner aux autres un peu de soi, doit régir les habitudes de chaque ivoirien, car les bienfaits nous reviennent toujours » , a conclu la Pr N'dri Thérèse Yoman.

Bien avant, Dr Jean Kouamé Belmont, co-fondateur de la Fotany, faisant les éloges du Pr N'dri Aya Thérèse, s'est exprimé en ces termes, « Mme Thérèse N'dri vous avez de brillantes qualités humaines et intellectuelles qui vous caractérisent. Car vous savez partager avec les autres ce que vous avez. Et cela fait de vous une personne spéciale. Nous ne sommes pas surpris de vous voir mener des initiatives comme celle-ci », a-t-il confié.

Pour sa part, Salimata Porquet, a également traduit son admiration et sa sympathie à l'endroit de sa compagne de lutte de tous les jours qu'elle qualifie de grande dame au grand cœur, qui ne cesse de faire montre de générosité et du sens de partage. Aussi, elle souligne que le Pr Thérèse N'dri Yoman, est une femme déterminée, engagée et loyale qui relève et fait face aux défis comme en témoigne son expérience avec elle, durant l'année 2000 à ce jour.

Créé en novembre 2022, la fondation s'est assignée pour but principal d'aider les démunis, les enfants, les familles qui sont dans le besoin et servir le pays. La Fotany compte plus de 27 membres fondateurs. Aussi, la fondation envisage la construction du « Centre de Convalescence de Singrobo », à une trentaine de km de la ville d'Abidjan qui s'étendra sur plus de 5 hectares, prévu pour la fin de décembre 2023 jusqu'à décembre 2024.