Afrique: Coupe du monde - Aliou Cissé a utilisé 20 des 26 joueurs convoqués

Le Sénégal n'a pas été en mesure de rivaliser avec l'Angleterre qui l'a battu 3-0 en huitième de finale de la coupe du monde Qatar 2022. Avec cette défaite, les " Lions " quittent la compétition sur cette fausse note sans pour autant démérité. Parti avec un contingent de 26 joueurs, Aliou Cissé n'en a utilisé que 20 dont 3 qui ont disputé l'intégralité des matches. Les 6 autres n'ont bénéficié d'aucune minute.

La participation du Sénégal à la coupe du monde a été considérée comme honorable par les nombreux observateurs. Logés dans le groupe A, en compagnie du pays hôte, Qatar, les " Lions " ont réussi l'exploit de se qualifier en huitième de finale après avoir fini 2ème derrière les Pays-Bas, emmenés par un Coady Gakpo de gala et devant l'Equateur d'Ener Valencia. Mais face à l'Angleterre en huitième de finale, dimanche, le Sénégal n'a pas semblé exister face à l'armada offensive des " Three Lions ". Il a été ainsi contraint de rentrer à la maison après cette lourde défaite (3-0).

Durant ce tournoi, le sélectionneur national a utilisé les joueurs qu'il croyait capables de franchir cette étape et il a plus ou moins réussi. En effet, sur les 26 joueurs convoqués, 20 ont été utilisés. Sur ce nombre, on retrouve trois joueurs indéboulonnables, ceux-là mêmes qui ont disputé l'ensemble des quatre matches. Il s'agit du capitaine Kalidou Koulibay, du gardien Edouard Mendy et du latéral droit Youssouf Sabaly (360 minutes chacun). Derrière ce trio, on retrouve les habituels cadres tels qu'Ismaila Sarr (345 mn), Abdou Diallo (332 mn), Boulaye Dia (321 mn) et Idrissa Gana Guèye (270 mn). Remplaçant de Fodé Ballo Touré (8 mn) avant la compétition, Ismail Jakobs a profité de la blessure de ce dernier pour engranger du temps de jeu (279 mn) au même titre que Pathé Ciss (145 mn) et Illiman Ndiaye (135 mn). Pièce essentielle du dispositif d'Aliou Cissé au milieu de terrain, Nampaly's Mendy a bien tenu son rang avec 273 minutes disputées. Il fait mieux que Krépin Diatta (183 mn), Pape Guèye (152 mn), Pape Abdou Cissé (104 mn), Bamba Dieng (96 mn) et Famara Diédhiou (93 mn).

Blessé lors du premier match perdu 0-2 contre la Hollande, Cheikhou Kouyaté s'est limité à ces 73 minutes de jeu, mais le milieu de terrain de Nottingham Forest fait mieux que Pape Matar Sarr (58 mn) et Nicolas Jackson (16 mn).

Si ces joueurs ont eu le bonheur de disputer la plus grande des compétitions de football, d'autres, par contre, devront rentrer sans goûter à ce plaisir. Alfred Gomis et Séni Timothée Dieng peuvent bénéficier de circonstances atténuantes en étant les doublures d'Edouard Mendy. Mais d'autres comme Formose Mendy, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye et Moussa Ndiaye (appelé en renfort pour remplacer numériquement Sadio Mané), ont été victimes de la forte concurrence à leurs postes respectifs.