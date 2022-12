Madagascar: Basketball 3X3 - La délégation malgache reçue en héros

Les deux équipes nationales Ankoay sont rentrées au pays hier. Une foule nombreuse est venue pour les accueillir à Ivato, affichant sa reconnaissance.

Mission accomplie et retour au pays avec tous les honneurs. Après avoir disputé et remporté la coupe d'Afrique de basketball 3×3 pour les hommes et le titre de vice-championne d'Afrique pour les dames en terre égyptienne, la délégation malgache, composée des deux équipes nationales Ankoay, ont foulé le sol malgache hier après-midi vers 13 heures 15 minutes, par le vol d'Ethio-pian Airlines ET 853.

Après avoir effectué les formalités administratives, le ministre de la Jeunesse et des sports Tinoka Roberto, en compagnie des membres de la FMBB dirigée par son président Jean Michel Rama-roson ont donné une brève déclaration de remerciements pour les performances réalisées par les deux équipes nationales. Ils ont adressé leur reconnaissance à l'adresse de ces héros nationaux car ce n'est pas un hasard si ces athlètes ont pu réaliser de telles performances.

Des caravanes de véhicules ont accompagné les deux équipes nationales d'Ivato jusqu'au Palais des sports de Mahamasina. Des gens sur les deux bords de route ont adressé des cris de joie et des acclamations durant le trajet d'Ivato jusqu'à Analakely. Le cortège arrivé à Mahamasina vers 16 heures 20, une cérémonie officielle de bienvenue et de reconnaissance a été organisée au petit Palais, à côté de la grande salle du Palais des sports de Mahama-sina.

Préparation de longue haleine

Durant sa prise de parole, le président de la FMBB, Jean Michel Ramaroson, a expliqué que cette victoire de l'équipe nationale masculine n'est pas le fruit du hasard.

" C'est une préparation de longue haleine, depuis 2013. Depuis cette année-là, la FMBB n'a cessé de chercher tous les artifices nécessaires pour le développement du basket-ball 3×3. Elle a vu les potentialités des basketteurs malgaches, avec une foi inébranlable que ces gars de basket-ball 3×3 ont une chance d'aller loin. Ces joueurs ont montré que la FMBB n'a pas eu tort dans sa vision ". Et le président de la FMBB de continuer: " L'essentiel a été fait, vous êtes champions d'Afrique et je vous félicite. C'était une étape, l'essentiel reste à venir, la coupe du monde est d'un autre calibre et il faut se préparer dès maintenant ". Une prime de 8 000 000 ariary a été offerte par la FMBB aux membres de la délégation malgache.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto, a aussi félicité les deux équipes nationales: " Vous avez porté haut les couleurs du pays et c'est toute la nation qui a été mise à l'honneur par votre engagement et votre dévouement. L'État est toujours derrière les sportifs et apportera toujours son aide, je tiens à vous féliciter et vous invite à vous surpasser encore car c'est le nom de Madagascar que vous allez défendre en coupe du monde ". Durant cette campagne africaine, l'État malgache a octroyé cent millions d'ariary à la délégation malgache.