Madagascar: Cinéma - "Fady", un film inspiré de la culture malgache

Falinirina Rakotoson a sorti son premier court-métrage après cinq années d'études dans le domaine de la cinématographie.

Un tour de force. Après deux années de préparation et de production, Falinirina Rakotoson et son équipe exposent au grand jour leur travail acharné. Il s'agit du court métrage " Fady ", qui reflète la culture, les mœurs ainsi que la tradition malgache, à travers l'histoire de deux personnages mythiques, Pily et Fanany, mais surtout une critique sur le "Fady Kambana".

"Étant malgache, je suis fier de notre culture, que je respecte profondément. Cependant, je ne valide pas certaines traditions qui méritent pour moi d'être repensées. Ce n'est évidemment que mon opinion. Le film pourrait se résumer ainsi:" Dans la ville de Mananjary, à l'ouest de Madagascar, avoir des jumeaux est un tabou qui apporte la malédiction, appelée aussi "le fady". Alors qu'une mère s'apprête à abandonner ses nouveaux-nés, un vieil homme lui raconte la légende et le destin des jumeaux Pily et Fanany raconte Falinirina Rakotoson, le réalisateur du film.

"Fady" est joué par trois acteurs clés. Tefinanahary Randrianasolo, dans le rôle du conteur, Kelly Bellacci, dans le rôle de la mère, et Issam Kadichi, dans le rôle des jumeaux. Il dure environ 5 min et 30 secondes et se démarque par la qualité des effets visuels.

Donner une visibilité à l'île rouge

Au début, la réalisation du film " Fady " était dans le cadre de la validation du diplôme de Master de Falinirina Rakotoson et ses collègues, en tant que réalisateurs numériques et artistes 3D à ARTFX. Maintenant qu'il est sorti, son but est de faire le tour des festivals et d'être partagé au maximum pour renforcer l'influence culturelle malgache.

"Ce qui nous a motivés à réaliser le film, c'était de donner plus de visibilité à la culture africaine, et notamment malgache, dans le cinéma, et à l'international. Personnellement, c'était également pour nous rappeler, à nous Malgaches, que nos légendes et notre histoire sont belles et riches, méritent d'être racontées, et n'ont rien à envier aux autres cultures" avoue Falinirina.

Ayant décroché un diplôme d'architecte d'État, en plus d'un diplôme de réalisateur numérique, le réalisateur malgache de 27 ans vit actuellement à Montpellier et compte revenir à Madagascar bientôt pour la suite de " Fady ".

"Je compte rentrer à Madagascar, et si Dieu le veut, Il me permettra d'ouvrir un studio et de réaliser d'autres projets culturels malgaches comme "Fady", localement, avec d'autres artistes malgaches et des artistes internationaux " conclut-il.