Madagascar: Miss Analamanga 2023 - Une vingtaine de ladies se disputeront la couronne

L' étape ultime . Le nom de la Miss Analamanga 2023 sera proclamé officiellement lors de la grande finale de ce mois de décembre dans la capitale.

Parmi les 20 candidates qui défileront sur le podium et sous les yeux du public et du jury, seule l'une d'entre elles sera sacrée reine de beauté de la capitale. L'heureuse élue bénéficiera d'un voyage à Dubaï, en plus de représenter la capitale au concours " Miss Madagascar", ce dernier étant un ticket pour " Miss Monde ".

L'organisateur est sur le point de décider de la date, du lieu ainsi que du thème de la finale. Le jury sera constitué de Ethan Price , le formateur de mode Erica Ehre, fondatrice de Rainbow et coach en développement personnel, Onitiana, l'organisatrice de Miss Analamanga ,Tiavina, fondateur de Royal events ainsi que Andy , coach en français et responsable administratif. " Pendant une semaine, les candidates ont été formées en développement personnel, en art oratoire mais aussi sur la manière de défiler et de se comporter, avec des coachs et des spécialistes en la matière " affirme Onitiana, l'organisatrice de Miss Analamanga. Elles étaient au nombre de 27 durant le casting au mois de novembre, puis 23 lors de la prime de présentation la semaine dernière, où 20 candidates ont eu leur ticket pour disputer le grand titre de reine de beauté.