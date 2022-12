Madagascar: Commune urbaine de Mahajanga - Les projets prioritaires pour 2023 adoptés

L'année 2023 sera l'occasion pour la commune urbaine de Mahajanga de réaliser ses projets prioritaires, adoptés la semaine dernière par le Conseil municipal.

La réunion extraordinaire qui s'est déroulée la semaine dernière à l'hôtel de ville de Mahajanga, a été axée sur les projets prioritaires de la commune urbaine. Ils comportent trois volets, à savoir éducation et développement, développement économique, et développement socioculturel. " L'ouverture prochaine d'une chaîne télévisée au sein de la municipalité est l'une des priorités. Le projet est inclus dans le volet éducation et développement ", déclare le président du Conseil municipal, Georges Rakotoson.

La commune urbaine de Mahajanga dispose, en effet, d'un programme hebdomadaire et diffuse sur les chaînes télévisées locales depuis plusieurs années. Le programme met en exergue l'éducation de la population sur les missions et attributions de la commune ainsi que les différentes sensibilisations concernant la fiscalité et la redevabilité. Les trois marchés principaux de Mahajanga, Tsaramandroso, Mahabibo et Marolaka, sont dotés de postes de télévision et suivent en direct les sensibilisations proposées par le département des marchés.

Sept mois sur douze

Concernant l'éducation et le développement, la mise en place d'un centre d'accueil pour les femmes vulnérables a été aussi envisagée et adoptée. Les projets prévus mais non réalisés dans le budget-programme triennal de l'année 2022 seront reportés et poursuivis pour l'année prochaine. Le retard de l'approbation de ce budget cette année est à l'origine de ce report. Au total, l'exercice du budget a été de sept mois au lieu d'une année. En effet, au début de l'année, un bras de fer a opposé l'exécutif dirigé par la délégation spéciale et les élus du Conseil municipal. La non-adoption du budget a été la cause du conflit, en février. Aujourd'hui, la situation est revenue à la normale. Les responsables de chaque entité, directeurs et chefs de départements, ont tour à tour, présenté devant les conseillers leur programme de travail de l'année 2023, durant cette réunion. En revanche, la commission du budget 2023 est en cours. Elle sera bientôt présentée durant la deuxième session ordinaire du Conseil municipal, prévue cette semaine, à la demande de l'exécutif.