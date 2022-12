Madagascar: "Normes et différences" - Les artistes de Plum'art conquièrent la société

Plus d'une vingtaine d'œuvres des artistes contemporains sous le thème de "Normes et différences" sont exposées à l'Alliance française Andavamamba en ce mois de décembre. Le vernissage s'est tenu hier vers 11h en présence des artistes du collectif Plum'art et Titanium, des passionnés d'art ainsi que des slameur de renom qui ont performé sur le thème. À travers leur tableau de peinture, chacun des artistes expose les différentes réalités dans la société selon leur technique, leur inspiration et leur spécialité. Ils ont abordé à travers leur Art, la notion de l'hypocrisie, la discrimination, le racisme mais aussi les mauvais jugements portés sur la valeur d'une personne et sensibilisent la société à adopter un nouveau regard pour pouvoir avancer ensemble.

C'est le cas du portrait de l'artiste Micky Yvan intitulé "l'albinos" et qui porte sur la discrimination des personnes victimes de l'albinisme auprès de la société. "Je me suis inspiré de l'un de mes amis albinos qui a été maltraité et mal vu aux yeux de la société. Les sensibiliser à changer le regard méprisant envers ces personnes figurent parmi mes objectifs pour cette exposition. Les personnes atteintes d'albinisme doivent être considérées comme des personnes normales. J'ai utilisé la peinture acrylique dans la réalisation du tableau et j'ai mis 4 jours pour la conception" affirme t-il. L'exposition "Normes et différences" est ouvert au grand public jusqu'au 24 décembre 2022. Il clôture l'exposition des artistes de Plum'art cette année.