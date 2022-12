Madagascar: Gouvernance te transparence- Le secteur Pêche se veut fiable

Le secteur Pêche réalise un grand pas. Le Conseil d'administration de l'Initiative pour la transparence de la Pêche (FITI) accepte la candidature de Madagascar. Le pays a franchi les six étapes requises pour pouvoir se porter candidat. Après l'île Maurice et les Seychelles, Madagascar est ainsi le troisième pays au monde à se soumettre au processus.

Le ministère de la Pêche et de l'économie bleue (MPEB), à travers le Groupement national multipartite où sont réunis les acteurs du secteur, a déposé la demande le 18 novembre dernier. " Après examen, lors de la 19ème réunion du conseil d'administration du FITI le 5 décembre dernier, qui a considéré les efforts fournis par le ministère de la Pêche et de l'économie bleue et du

gouvernement depuis près de quatorze mois, Madagas-car devient le troisième pays au monde candidat au processus" explique un commu-niqué du ministère de la Pêche et de l'économie bleue.

Et ce dernier de préciser que le secteur pêche apporte une part considérable à la vie socio-économique et culturelle de la quatrième grande île du monde, qu'est Mada-gascar. Avec ses 1 114 000 km2 de zone maritime, le pays ne peut qu'améliorer sa politique d'exploitation 2023 de ressources halieutiques, couplée avec le développement durable.

Bon point

Le Groupement national multipartite a déjà dressé son plan annuel d'activités et procède déjà à la sortie du premier " rapport FITI " en 2023, lequel retracera les étapes franchies par le pays en termes de transparence.

Vingt-et-un membres de la société civile déclarent être satisfaits des efforts de mise en place d'un état de droit et de transparence au sein du ministère de la Pêche et de l'économie bleue. Dans un communiqué, la société civile relate les " garanties de transparence à long terme, pour un mieux de la gouvernance des océans et dans l'intérêt des petits pêcheurs et du pays ". Elle se félicite de sa participation aux négociations du 11ème accord de pêche avec l'Union européenne " ... des enjeux consistants , de meilleures retombées et de meilleurs montants bénéfiques pour le pays. Grâce à la détermination de la partie malgache, le pays obtient en plus des droits d'accès aux ressources et la taxe environnementale, le pays reçoit un million d'euros par an... " relate le communiqué. L'approche entamée jusqu'ici considère l'intérêt des communautés de base. Elle comprend en substance les visites dans des sites des 23 régions, une dotation

d'équipements de sécurité, la considération des infrastructures de base pour améliorer les conditions de travail des petits pêcheurs, les missions de contrôle qui ont permis de saisir 14 t de produits et 163 t de matériels et engins prohibés. La société civile constate également une volonté d' " assainissement " en contractant des partenariats avec le Bianco et le Samifin pour opérationnaliser la transparence et la lutte contre la corruption. Des conventions ont été signées afin de libéraliser, entre autres, le secteur crabe, ouvert partiellement désormais à des opérateurs nationaux.