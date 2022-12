Afrique: Zone Ocde - L'inflation augmente et atteint 10.7% en octobre 2022

L'inflation dans la zone Ocde, mesurée par l'Indice des prix à la consommation (Ipc) a augmenté en octobre 2022 pour atteindre 10.7% en glissement annuel, après 10.5% en septembre.

"Comme le mois précédent, une inflation à deux chiffres a été enregistrée dans 18 des 38 pays de l'Ocde, les taux les plus élevés ayant été observés en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et en Türkiye (au-dessus de 20 % pour tous ces pays) ", lit-on dans le communiqué de presse.

Selon la même source, l'inflation des prix de l'alimentation a continué d'augmenter dans la zone Ocde en octobre (à 16.1%, après 15.3% en septembre) et a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 1974, avec des hausses dans 33 des 38 pays de l'Ocde. L'inflation des prix de l'énergie a continué de diminuer dans la zone Ocde (pour atteindre 28.1 %, après 28.8 % en septembre). Elle est néanmoins restée au-dessus de 10 % dans 35 pays de l'Ocde, et au-dessus de 30 % dans 13 d'entre eux. Hors alimentation et énergie, l'inflation en glissement annuel a été stable, à 7.6 %, en octobre.

Le communiqué renseigne que l'inflation en glissement annuel dans les pays du G7 a légèrement augmenté pour atteindre 7.8 % en octobre, après 7.7 % en septembre.

Parmi les économies du G7, l'inflation a continué de diminuer aux États-Unis, tandis qu'elle est restée stable au Canada et a augmenté dans les autres pays. La plus forte hausse (de 3.0 points de pourcentages) a été enregistrée en Italie, reflétant une très forte augmentation de l'inflation des prix de l'énergie. L'inflation des prix de l'alimentation et de l'énergie a de nouveau constitué le principal moteur de l'inflation en Allemagne, en France, en Italie et au Japon. En revanche, l'inflation hors alimentation et énergie a été le principal contributeur de l'inflation totale au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Dans la zone Euro, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (Ipch), a augmenté pour atteindre 10.6 % en glissement annuel en octobre, 9.9% en septembre. L'inflation des prix de l'alimentation, l'inflation des prix de l'énergie et l'inflation hors alimentation et énergie ont toutes trois augmenté en octobre. L'inflation des prix de l'énergie aurait baissé pour atteindre 34.9 % en novembre, après 41.5 % en octobre, tandis que l'inflation hors alimentation et énergie serait restée stable (à 5.0 %).

Dans les pays du G20, l'inflation en glissement annuel est restée stable à 9.5 % en octobre. En dehors de la zone Ocde, l'inflation en

glissement annuel a augmenté en Argentine mais a diminué en Chine, au Brésil, en Inde et en Indonésie et est restée globalement stable en Afrique du Sud et en Arabie saoudite.