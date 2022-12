Ile Maurice: Affaire Attock - Me Valayden très critique envers le bureau du DPP

Wayne Indiano Attock a comparu devant le tribunal de Pamplemousses hier après-midi dans le cadre de la motion pour sa remise en liberté conditionnelle et pour la radiation de la charge provisoire de trafic de drogue qui pèse sur lui. La poursuite a fait savoir qu'elle objectait aux deux motions de l'homme de loi d'Attock, Me Rama Valayden. Les débats pour la remise en liberté conditionnelle du suspect auront lieu le 13 décembre, alors qu'une date sera fixée ultérieurement pour la seconde motion.

À sa sortie du tribunal, Me Rama Valayden n'a pas caché sa déception. "Sé enn zour tris pou lazistis. ADSU éna fim, lapolis, CCID, biro DPP, tou éna fim. Kan éna sa kalité perseptionla, mem komiser lapolis inn démann enn lanket, ek polisié ti pou al transfer osi, mé dernié minit, transfer anilé, zordi biro DPP vinn dir li obzekté. Pou mwa, li poz bann kestion bien for." Me Rama Valayden fait ressortir que s'il n'y avait pas de vidéo, une per- sonne pourrait être détenue, mais que là, il y a des vidéos, et on fait comme s'il n'y avait rien. "Pé fer koumadir pann trouv fim, pann konpran. Péna pli pir ki enn dimounn ki déklar aveg ek sourd. Biro DPP pa kapav déklar aveg ek sourd", ajoute-t-il.

L'avocat estime que le bureau du DPP a un devoir envers la justice. "Un innocent n'a pas le droit d'être enfermé. Un avocat doit faire son travail sans crainte et sans peur. Et moi, en tant qu'avocat qui fait son travail sans crainte et sans peur, je demande au bureau du DPP de ne pas faire comme s'ils n'ont rien vu. Il est important de considérer la caution de M. Wayne Indiano Attock", poursuit Me Rama Valayden.

L'homme de loi se dit conscient de ce qu'il dit et que ses propos pourraient avoir des répercussions sur lui. "Mé selman mo dir la vérité pli for ki tou. Mo sans lazistis pli aigu ki personn. Mo espéré ki bon sans pou prévalwar ek pa kontinié fer traumatism lors enn per dé fami ek so zanfan ki soufran osi. Aster so travay osi pe soufer." Me Valayden affirme que l'ADSU d'Abercombie a déjà recueilli les versions de son client qui a aussi été soumis à un test d'ADN. Il espère que toutes les procédures de l'enquête se fassent au plus vite pour ne pas pénaliser Wayne Indiano Attock davantage.

Pour rappel, le 17 novembre Wayne Indiano Attock, un éleveur de porc domicilié à Baie-du-Tombeau, a été arrêté. Il a déclaré que la brigade anti-drogue l'aurait piégé. Des vidéos de la perquisition pour soutenir la thèse de planting avaient été divulguées par l'avocat.

Selon la police, l'ADSU de l'Ouest avait procédé à la saisie de 78,8 grammes d'héroïne d'une valeur marchande estimée à environ Rs 1 million lors de cette perquisition, ainsi que des bijoux. Une Ford Raptor avait aussi été saisie.