Ile Maurice: Féminicide à Curepipe - Le chauffeur "traumatisé" confie "avoir tenté de secourir" la receveuse

Ses collègues, dont le chauffeur témoin du drame, sont sous le choc. Ils ont rendu un dernier hommage à Tina Roy Tupsy, sauvagement assassinée lundi dans son autobus au terminal Ian Palach. Son ex-compagnon en cavale a été arrêté hier matin.

Bouleversés par le décès tragique de Tina Roy Tupsy, ses collègues étaient venus lui dire adieu hier à Quartier-Militaire où les funérailles de la mère de famille de 42 ans ont eu lieu. Melina Andee, une habitante du village, les larmes aux yeux, n'arrive pas à croire qu'elle ne fera plus le trajet de Quartier-Militaire à Flacq avec sa collègue qui était aussi sa meilleure amie. Elles se connaissaient depuis l'enfance. Melina travaillait comme receveuse d'une compagnie de transport individuel depuis sept ans et Tina l'y avait rejointe depuis trois ans. "Elle était très gentille et une vraie bosseuse. Elle travaillait pour pouvoir offrir à ses enfants ce qu'il y a de meilleur", confie-t-elle.

Ainsi lundi matin, Melina Andee attend l'ap- pel de son amie pour se rendre au travail à la gare de Flacq. "J'ai trouvé étrange qu'elle ne m'appelle pas à l'heure où on avait l'habitude de se parler. Plus tard elle m'a appelée pour dire qu'elle avait eu un problème et que son ex-concubin a débarqué et essayé de foncer sur elle avec son véhicule. Je suis allée la rejoindre et je l'ai accompagné au poste de police de Quartier-Militaire. Après avoir terminé, je lui ai demandé si elle pouvait aller travailler. Elle m'a dit que oui. Comment pouvait-on savoir que cet homme allait faire une chose pareille ? À peine quelques heures après que je l'ai laissée, j'ai appris ce qui s'était passé. Je n'étais pas avec elle pour l'aider. Elle me marquera beaucoup. Son absence se fera très ressentir au boulot", regrette Melina Andee.

Quant au chauffeur de l'autobus, il est aussi dans tous ses états. Le drame s'est joué sous ses yeux. Rishi Beepah était au volant de son autobus au terminal Jan Palach. Il venait de le mettre en marche vers 13 h 30 lorsqu'il a vu Rajesh Chuckowry faire irruption et agresser la victime. Il attendait des passagers pour le trajet Curepipe/Flacq et il est sorti de sa cabine pour tenter de porter secours à Tina Roy Tupsy. L'agresseur l'a menacé avec son couteau et a pris la fuite. Rishi Beepah a essayé de le rattraper mais en vain. Rajesh Chuckowry avait garé sa fourgonnette dans les parages et a démarré en trombe. "C'est un réel traumatisme. J'ai essayé de l'aider. Cette scène effroyable ne cesse de défiler devant moi. Je n'ai pas pu dormir le soir", relate celui qui n'a malheureusement pas pu assister aux obsèques de sa collègue car il devait donner sa déposition à la police comme témoin principal du meurtre.

Harcèlement

Tina Roy Tupsy qui s'est séparée de son époux était mère de deux en- fants de 16 et 21 ans. Elle avait refait sa vie avec Rajesh Chuckowry mais leur couple battait de l'aile. Elle avait confié à ses proches qu'elle préférait mettre un terme à cette relation car elle subissait des violences. Selon sa famille, son exconcubin ne digérait pas cette séparation et ne cessait de la harceler. Ainsi lundi matin avant que la quadragénaire ne se rende au boulot il avait débarqué devant sa maison et lui avait barré la route avec sa fourgonnette. Ce qui avait poussé Tina Roy Tupsy à aller porter plainte à la police avant d'aller travailler. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, le Dr Maxwell Monvoisin, a attribué le décès de Tina Roy Tupsy à une "stab wound to the heart".

La cavale de Rajesh Chuckowry aura pris fin hier matin. La police criminelle de Curepipe et le Field Intelligence Office l'ont arrêté à son domicile à Cinq-Arpents, Phoenix. Il a avoué brièvement le crime avant d'être conduit à l'hôpital Victoria à Candos car il portait des blessures à la main. Les enquêteurs n'écartent pas la thèse qu'il se soit auto-infligé ces blessures. Il a été hospitalisé et devra donner sa version officielle à la police à sa sortie de l'établissement pour être inculpé en justice. La fourgonnette de Rajaesh Chuckowry qui travaille comme planteur avait été retrouvée dans la soirée de lundi à Hermitage avec un sabre et de l'herbicide.