Ile Maurice: Gro Derek et Wesley Casimir écopent de 32 et 30 ans de prison - Leurs proches en larmes...

Ils étaient en détention depuis 2012. Dix ans plus tard, les deux compères, accusés d'importation et de trafic de drogue, ont connu leur sentence. Ils ont réclamé la clémence de la Cour suprême et évoqué leur situation familiale. Mais le juge a mis en exergue le fait que le délit commis est "très sérieux"...

La sentence est tombée, hier, aux Assises. Rudolf Derek Jean Jacques, dit Gro Derek, a été condamné à 32 ans de prison et Bruno Wesley Casimir a, lui, écopé de 30 ans de servitude pénale. Le verdict a été prononcé par le juge Lutchmyparsad Aujayeb. Le temps passé en détention préventive depuis 2012, soit dix ans, sera déduit de leur peine respective.

Après le prononcé de la sentence, les proches des deux trafiquants de drogue ont éclaté en sanglots. Dans une déclaration à la presse, Me Alvin Juwaheer a indiqué qu'il envisage d'interjeter appel contre la peine infligée à son client, Wesley Casimir.

Ce dernier tout comme Gro Derek étaient poursuivis en justice pour avoir organisé l'importation de drogue à Maurice entre octobre 2011 et juin 2012. Ils ont été jugés coupables de trafic et d'importation de drogue le 29 novembre 2022. Le délit a été commis sur l'aire de stationnement de KFC à Flacq, à Batterie-Cassée et à Roche-Bois.

Système ingénieux

Lors de leur déposition aux Assises, les deux compères ont clamé leur innocence. Gro Derek avait affirmé qu'il ne connais- sait pas la provenance de la drogue ni sa valeur marchande. Il dit avoir passé quatre ans à l'unité de ségrégation à la prison. Pendant sa détention, sa concubine l'a abandonné. Il a deux enfants âgés de 12 et 14 ans respectivement. Sa santé s'est aussi détériorée, a-t-il fait valoir. Son père est en fauteuil roulant alors que sa mère a subi une opération du cœur.

Quant à Wesley Casimir, il dit avoir été arrêté en août 2012. Il a rejeté toutes les allégations de trafic de drogue faites à son encontre. Alors qu'il était en détention préventive, son père et son fils sont morts, a-t-il confié. Il a réclamé la clémence de la cour. Les deux ont demandé à la cour de prendre en considération leurs circonstances personnelles avant de prononcer la sentence.

Le juge a, pour sa part, indiqué que le délit commis est très sérieux. Pour lui, "the court cannot be oblivious to the devastating effect of dangerous drugs and the court has to send a very strong and unambiguous signal to those engaged into what has been demonstrated to be the very lucrative business of drug dealing". Le juge considère en outre que la cour ne peut fermer les yeux sur le système ingénieux - avec des ramifications internationales - mis en place par les deux accusés pour introduire de la drogue sur le territoire mauricien avec la complicité d'une personne à bord de la Mauritius Trochetia. En sus de sa condamnation de 32 ans de prison, Gro Derek devra payer une amende de Rs 500 000. Wesley Casimir, lui, aura à débourser Rs 300 000.

L'accusation était représentée par Me Roshan Santokee, Principal State Counsel, et Me Yakarajsingh Ramshok, State Counsel. La défense de Gro Derek était assurée par Me Deepak Rutnah et Me Alvin Juwaheer défendait les intérêts de Wesley Casimir.