Cote d'Ivoire: JNCE - Jean-Claude Kouassi appelle les populations à une forte mobilisation

Le vice-président de la République, Koné Tiémoko Meyliet, sera à Bouaké dans le cadre de la 5ème édition des Journées nationales des chefs d'entreprises (JNCE) prévues du 10 au 12 novembre.

Afin de lui réserver un accueil digne de son rang, le ministre-gouverneur du district autonome de la Vallée du Bandama Jean-Claude Kouassi multiplie les initiatives. Le samedi 5 novembre 2022, il a rencontré à la salle de réunion de la CNPS, les chefs de canton, chefs de village, chefs de communauté, guides religieux, leaders d'opinion et leaders de jeunesse en vue de les mettre en mission.

Au cours de cette rencontre d'informations et de mobilisation, Jean-Claude Kouassi a invité ses hôtes à œuvrer pour une mobilisation exceptionnelle à cet effet. " Le vice-président Koné Tiémoko Meyliet vient ce vendredi à Bouaké. Nous souhaiterions qu'avec votre contribution et vos conseils, nous puissions lui réserver un accueil très chaleureux. Il faudra que ce vendredi soit mémorable et inoubliable ", a-t-il fait savoir avant de les exhorter à faire en sorte que les journées nationales des chefs d'entreprises connaissent un franc succès.

Les différents intervenants au nombre desquels, le chef de canton Faafouès par ailleurs président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Gbêkê, Nanan N'Goran Koffi 2, se sont engagés à aller même au delà des attentes du ministre-gouverneur. Ils l'ont rassuré de leur ferme volonté à prendre une part active en vue de mobiliser toutes les populations des différentes localités du Gbêkê. " Nous sommes prêts et disponibles à vos côtés. Et nous allons, comme nous savons le faire, dans le Gbêkê, écrire ce jour dans les annales de l'histoire des accueils des hautes personnalités. Ce vendredi sera historique. Nous allons nous mobiliser massivement pour non seulement réserver un accueil chaleureux mais aussi pour un franc succès des journées nationales des chefs d'entreprises " , a rassuré Nanan N'Goran Koffi 2.