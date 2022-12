Cote d'Ivoire: Médiateur de la République - Les points focaux des administrations publiques formés

Informer les points focaux sur leurs rôles et missions, sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'institution et renforcer la collaboration entre l'organe de médiation et les administrations.

Ce sont entre autres les objectifs visés par la séance de formation dédiée à ses points focaux organisée le mercredi dernier par l'institution "le Médiateur de la République ". Ainsi, les chefs de cabinet des différents ministères qui sont les points focaux ont été instruits sur l'institution de médiation, ses attributions, son fonctionnement, son organisation et ses méthodes.

Aussi, ils ont été sensibilisés sur leur rôle et missions en vue de l'efficacité des courriers adressés aux ministres par le Médiateur de la République dans le traitement d'un dossier. Trois exposés ont meublé la formation. Ainsi, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'institution ont été expliqués par la secrétaire générale du Médiateur de la République, Mme Haddad N'guessan Zekré Suzanne. A sa suite, M. Tanguy Dimitri Koné, directeur des Affaires juridiques et des requêtes a tablé sur le rôle et l'importance des points focaux dans l'exercice des missions, du Médiateur de la République.

Enfin Mme Coulibaly Wamignan Amita épouse N'djoré, sous-directrice des requêtes s'est appesantie sur les statistiques, le point des dossiers de médiation en souffrance. "Je vous remercie pour votre participation à session de formation qui témoigne de votre engagement à accompagner le Médiateur de la République dans sa vision d'une Côte d'Ivoire paisible et prospère à travers une médiation proactive et dynamique ", a-t-elle fait savoir.