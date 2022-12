Cote d'Ivoire: Economie numérique - L'industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes

La Côte d'Ivoire veut épouser l'ère de la transformation numérique dans tous les secteurs. C'est ce qui a nécessité la mise en place du projet dénommé "L'industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes".

Ce projet exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a été lancement, jeudi dernier, à hôtel Noom au Plateau. Il est conçu pour résoudre un problème socio-économique majeur en Côte d'Ivoire et en Tunisie notamment le taux de chômage.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME Souleymane Diarrassouba,à l'ouverture des travaux, a expliqué que dans le contexte industriel, le problème principal réside dans le manque de politiques et de mécanisme dédiés. Il a indiqué que le projet favorisera une demande accrue de travailleurs qualifiés en s'attaquant aux contraintes liées au climat des affaires. " L'économie mondiale est entrée dans une nouvelle ère, celle de la transformation numérique dans tous les secteurs d'activité ", a déclaré le ministre Souleymane Diarrassouba. Il a ensuite ajouté que l'objectif du projet d'un montant 6 millions d'euros est d'aider la Tunisie et la Côte d'Ivoire à accroitre l'emploi des jeunes et améliorer les conditions de travail sur une période de 3 ans.

Quant au ministre de la Communication et de l'Economie numérique Amadou Coulibaly, ila indiqué que la quatrième révolution industrielle ou industrie 4.0 fait référence au numérique. Elle est, dit-il, intimement liée aux dernières évolutions en matière de l'industrie numérique, de l'industrie manufacturière en une industrie hautement connectée.

Le projet, a indiqué le ministre de la Communication, cadre avec la vision du président de la République Alassane Ouattara. " La Côte d'Ivoire prend toute la mesure de l'importance d'être au rendez-vous de l'industrie 4.0, véritable catalyseur de l'industrialisation de notre pays ", a fait savoir Amadou Coulibaly.

Intervenant au nom de l'ONUDI, Fatou Haidara, a rappelé que la Côte d'Ivoire et l'organisme onusien entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines. Le projet " l'industrie 4.0 pour favoriser l'emploi des jeunes " selon elle, vient ancrer et enrichir cette coopération. Elle a expliqué que le projet doit, entre autres, intégrer, adapter et bénéficier des nouvelles méthodes, technologies et outils offerts par l'industrie 4.0 pour créer des emplois au profit des jeunes.