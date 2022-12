Cameroun: Aboubakar Vincent - La bonne pioche du groupe Kadji

Le choix de l'attaquant camerounais comme " mascotte " du groupe se révèle être un choix judicieux.

Le choix d'un ambassadeur pour une marque est toujours une équation très compliquée. Plusieurs marques se gourent souvent dans cette volonté de se voir portées par une vedette. Ceci ne devrait pas être le cas de l'union camerounaise de brasseries en ce moment.

Lorsque sa direction marketing chapeautée par Monsieur Mouen dévoile en avril dernier juste quelques mois après la coupe d'Afrique des nations que l'attaquant et capitaine des lions indomptables Vincent Aboubakar est désormais ambassadeur de Ucb , plusieurs personnes se questionnent sur l'opportunité de ce choix quand on sait que la can , compétition à forte visibilité est terminée et que son meilleur buteur a déjà 30 ans ce qui signifie implicitement que ce dernier n'aura plus l'occasion d'être au top de sa forme comme lors de cette édition.

Toujours est-il que le choix est fait et assumé par le top management de l'entreprise cinquantenaire.

Après la Can , Aboubakar et les lions se qualifient pour le mondial au Qatar en battant l'Algérie à Blida grâce à un but à la dernière minute de la rencontre de Karl Toko Ekambi autre ambassadeur Ucb.

C'est au cours de cette coupe du monde que le grand public va comprendre et réaliser le coup marketing fait par ucb en signant Aboubakar.

Ce dernier va commencer la compétition dans la posture de remplaçant. Lors du deuxième match contre la Serbie , il va sortir du banc pour inscrire un but et donner une passe décisive. Une performance qui va permettre aux lions indomptables de rester en vie dans cette compétition.

Lors du troisième match du Cameroun dans ce mondial contre le Brésil , celui qu'on appelle affectueusement " Abouchou " est titulaire aux côtés de Choupo Motting et malgré une défense brésilienne très regroupée, Il va réussir à la 92è minute à inscrire l'unique but du match qui va donner la victoire aux lions indomptables et la joie à toute l'Afrique.

Pour la première fois, une nation africaine a gagné le Brésil 5 fois champion du monde.

Voilà Aboubakar qui est célébré par tout le monde entier et même par l'arbitre de la rencontre qui en lui donnant un carton rouge pour avoir enlevé son maillot va tout de même le féliciter.

En faisant preuve de résilience, d'abnégation et de dépassement de soi pour atteindre un objectif inespéré, Vincent Aboubakar a donné raison au top management de L'union Camerounaise de Brasseries qui aura cru en lui en faisant de lui leur ambassadeur .Aujourd'hui c'est toute l'Afrique qui célèbre celui qui n'est plus seulement l'ambassadeur de l'UCB , mais de toute l'Afrique du football.