Cameroun: Les arnaqueurs se proposent à la facilitation de la réalisation des cartes d'identité

Ils n'ont plus peur de rien ni de personne.

Il y a quelques jours, un appel intempestif me fait arrêter l'écriture d'un article important sur la fuite des capitaux. Au bout du fil, une voix d'homme se présente et m'informe que les cartons pour la réalisation des cartes d'identité sont arrivés en masse, il m'indique qu'il est joignable au téléphone numéro 679 577 602. Il me demande si j'ai déjà ma carte nationale d'identité, sinon, il se propose de suivre mon dossier car les cartons seront de nouveau introuvables bientôt.

Ce numéro inconnu dans ma liste de contacts insiste. Je lui réponds que je n'ai aucun dossier en instance ni dans un avenir proche pour la demande d'une carte nationale d'identité. Il reprend avec un brin d'insistance dans la voix.

Donc, vous ne comprenez pas ce que je vous dis là. Je rigole et je raccroche mon téléphone. Sans oublier antérieurement les appels incessants d'un numéro invisible et cet autre individu qui m'envoie un SMS à partir du numéro 672 469 077 pour m'annoncer que j'ai gagné une somme de 235 000 FCFA chez l'opérateur de téléphonie MTN et m'invite à prendre attache avec Monsieur Denis MBAH au numéro 680 32 42 48 pour entrer en possession de mon lot qui devra arriver par mobile money.