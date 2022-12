Egypte: Al-Sissi - Importance de concertations avec le Président de la Guinée équatoriale

Le Président de la République Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé l'importance qu'il accordait aux concertations avec le Président du Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, lors d'un appel téléphonique ce mardi.

Le chef de l'Etat a loué la distinction des relations bilatérales liant l'Egypte avec la Guinée Equatoriale, traduites par les visites échangées et successives des hauts responsables des deux pays, et souligné l'intérêt de promouvoir cette coopération au niveau des investissements et des échanges commerciaux, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

Le président Obiang, pour sa part, a salué l'évolution constante du cours des relations entre la Guinée et l'Egypte, apprécié profondément la direction comme le peuple égyptien, et aspiré à promouvoir la coopération tous azimuts.

La Guinée équatoriale apprécie considérablement le rôle pionnier que joue l'Egypte dans le continent pour répondre aux aspirations des peuples au développement et à la prospérité, notamment à la lumière de sa contribution efficace au progrès de l'action africaine commune au niveau de la promotion du commerce, des investissements entre les pays, la sauvegarde de la paix et la sécurité continentales, a fait savoir M.Obiang.

Les deux présidents sont convenus d'activer les cadres de coopération via le renforcement des investissements égyptiens en Guinée équatoriale, la croissance du volume des échanges commerciaux, et l'appui au développement des compétences et cadres des frères guinéens dans tous les secteurs en faveur du processus du développement.