Algérie: Prix d'Alger de récitation du Saint Coran - Début des sélections

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, mercredi dans un communiqué, le début des sélections au niveau des wilayas pour le concours du Prix d'Alger de récitation du Saint Coran.

Les sélections prévues au niveau des wilayas interviennent dans le cadre "des préparatifs en cours pour l'organisation du Prix d'Alger de récitation du Saint Coran pour l'année 1444 hégire/2023, et concernent le concours international de récitation et de psalmodie du Coran, le concours national de récitation, de psalmodie et d'interprétation du Saint Coran, et le concours national d'encouragement des jeunes récitants du Saint Coran", précise la même source.

Les candidats et candidates doivent "maîtriser les règles des méthodes de récitation +Warch "an Naafi"+ et "Tajwid" dans les trois catégories, et être âgés entre 15 et 25 ans le jour du concours pour le Prix international, et de 25 ans et plus pour le concours national", ajoute la source.

Les personnes intéressées sont appelées à se rapprocher des directions de leurs wilayas de résidence pour s'informer des dates des sélections.