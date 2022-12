Afrique: Marché financier- Lancement officiel du projet d'interconnexion des bourses africaines à Abidjan

La plateforme Aelp Link du Projet d’interconnexion des bourses africaines (Aelp) a été lancée le 7 décembre 2022 lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté des dirigeants et des responsables des bourses africaines, de la Banque africaine de développement, d’investisseurs institutionnels, de courtiers en valeurs mobilières et de la communauté des investisseurs. Le lancement a eu lieu en marge de l’Assemblée générale et de la Conférence annuelle 2022 de l’Association des bourses africaines (Asea), organisée par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Brvm) à Abidjan du 7 au 9 décembre 2022.

Selon une note officielle de la Brvm, la première phase de l’Aelp porte sur sept places boursières couvrant quatorze pays africains (Maroc, Égypte, Nigéria, Kenya, Maurice, Afrique du Sud et l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine regroupant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo).

L’objectif de l’Aelp est de faciliter les flux de capitaux et les investissements transfrontaliers et de connecter les marchés de capitaux africains à un public mondial. La Banque africaine de développement (Bad), par le biais d’un don du Fonds fiduciaire de la Coopération économique Corée-Afrique (Koafec), a soutenu l’Asea, l’association regroupant 28 bourses du continent, pour mettre en œuvre la phase 1 du projet.

La mise en œuvre du projet a permis l’interconnexion des bourses participantes grâce à l’intégration de la plateforme Aelp Link, une solution technologique pour soutenir l’intégration du marché, le système d’acheminement des ordres (Ors) et le partage des données sur les marchés et les carnets d’ordres. Grâce à un partenariat avec Direct FN Ltd, Aelp Link a été déployé avec succès et testé en version bêta par 30 courtiers en valeurs mobilières et a été mis en service le 18 novembre 2022. L’Aelp a également permis de renforcer les capacités des organismes de réglementation et des opérateurs du secteur financier par le biais de programmes de formation ciblant les praticiens des marchés financiers sur les pratiques d’investissement transfrontaliers et les règles d’investissement sur les marchés participants. Les programmes de renforcement des capacités ont profité aux organismes de réglementation des marchés financiers, aux courtiers en valeurs mobilières, aux dépositaires, aux banquiers centraux et à d’autres intervenants. Un site Web dédié à l’Aelp est en ligne www.africanexchangeslink.com.