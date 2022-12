Sud-Soudan: Dans un pays qui n'a jamais connu la paix, la réponse aux prières du peuple arrive

Tombura Yambio — " L'annonce de la visite du Saint-Père est une réponse à notre prière. Toute la population du Soudan et du Sud-Soudan attend que le Vicaire du Christ vienne fouler le sol de notre pays". L'évêque de Tombura Yambio, au Sud-Soudan, Eduardo Hiiboro Kussala, joint par téléphone par l'Agence Fides, a commenté la visite imminente dans le pays, prévue du 3 au 5 février, que le Pape François effectuera avec l'archevêque anglican de Canterbury Justin Welby, leader de la Communion anglicane mondiale, et le pasteur Iain Greenshields, modérateur de l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Le prélat a souligné l'importance de ce pèlerinage œcuménique placé sous le signe de la paix.

"La visite du Pape doit être un moment pour renforcer notre foi, pour sentir que nous sommes un seul peuple dirigé par son berger, le Pape. Le fait qu'il s'agisse d'une visite sous la bannière de l'œcuménisme, avec des dirigeants d'autres églises, souligne l'importance de vouloir un Sud-Soudan uni, tous les groupes ethniques, communautés, croyances religieuses en harmonie. C'est un véritable appel à l'unité et à la coexistence." Kussala considère cette visite comme "un geste qui a pour objectif principal d'invoquer et de promouvoir la paix dans nos cœurs avant tout, la paix entre nous, la paix pour tous les peuples du monde qui sont en guerre".

Le " pays le plus jeune du monde ", qui en 2011 avait réussi à obtenir l'indépendance du Soudan après un demi-siècle de batailles (voir Fides 8/2/2011), n'a jamais connu la paix. En effet, depuis 2013, la population est ravagée par une guerre civile et ethnique sans fin, malgré un accord de paix signé en 2018 et jamais respecté (voir Fides 6/7/2018). "Je voudrais contribuer à ce processus de paix, non pas par moi-même, mais en effectuant un pèlerinage œcuménique avec deux chers frères, l'archevêque de Canterbury et le modérateur de l'assemblée générale de l'Église d'Écosse", avait déclaré le Pape François, selon un communiqué du Dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens le 1er décembre dernier.

"Nous prierons tous ensemble pour la paix au Sud-Soudan, mais aussi pour la paix en Ukraine et dans toutes les régions de la planète touchées par des conflits", a conclu Mgr Kussala.

À ce jour, plus de 2,3 millions de Sud-Soudanais ont été contraints de fuir vers les États voisins, principalement l'Ouganda, mais aussi le Soudan et l'Éthiopie. Plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. "Tant les forces gouvernementales du Sud-Soudan que les forces rebelles utilisent la faim comme tactique délibérée pour pousser les civils à fuir", peut-on lire dans une note publiée par la Global Rights Compliance Foundation, une ONG spécialisée dans le droit international et la défense des droits de l'homme. On estime que plus de 8 millions de Sud-Soudanais, sur un total de 11 millions, sont confrontés à une grave insécurité alimentaire.