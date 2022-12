Egypte: Une école de cuisine "étoilée" pour les enfants du foyer "Oasis de la miséricorde"

Le Caire — Une école de cuisine inspirée par un célèbre chef, et destinée à offrir une formation professionnelle qualifiée et des opportunités d'emploi aux jeunes hôtes de l'Oasis de la Miséricorde au Caire, une structure construite pour accueillir les enfants orphelins et abandonnés. C'est cette initiative qui a été présentée hier, mardi 6 décembre, lors d'un dîner de charité organisé à Rome pour récolter les fonds nécessaires à l'achat d'une cuisine dans ce même centre d'hébergement. Le projet bénéficiera de la contribution créative du chef de renommée internationale Francesco Mazzei, qui offrira gratuitement ses compétences pour favoriser l'épanouissement professionnel des jeunes hôtes du refuge.

Le foyer pour enfants "Oasi della Pietà" a été créé pour offrir aux enfants nécessiteux un "foyer" dans lequel ils peuvent grandir sainement et être protégés de toute forme de violence. Le refuge est relié à l'hôpital pour femmes et enfants Bambino Gesù, une structure hospitalière pédiatrique dont les caractéristiques lui permettent de fournir des soins médicaux aux jeunes souffrant de maladies et, en même temps, une assistance aux femmes enceintes pendant toute leur période de gestation. Les deux projets sont soutenus par l'association "Bambino Gesù del Cairo Onlus", présidée par le père Yoannis Lahzi Gaid, ancien secrétaire particulier du Pape François.

La cuisine qui sera construite à l'Oasi di Pietà permettra de développer de véritables programmes alimentaires pour les enfants accueillis et soignés dans la même maison et à l'hôpital pour femmes et enfants "Bambino Gesù". Dans le même temps, le même établissement deviendra le pivot d'une "école de cuisine" capable d'offrir aux enfants abandonnés des notions et des leçons pour l'acquisition ultérieure d'une formation professionnelle pouvant les placer dans le monde du travail avec le titre de chef ou de cuisinier.

À cet égard, un accord a été signé lors du dîner de charité à Rome entre l'association "Bambino Gesù del Cairo Onlus" et le chef Francesco Mazzei (ici en compagnie du père Lahzi Gaid), qui permettra d'organiser des cours de cuisine pour les jeunes du foyer et le personnel employé dans les cuisines du foyer et de l'hôpital pour femmes et enfants du Caire.

La construction de la cuisine dans la Maison de l'Hospitalité, souligne un communiqué de l'Association "Bambino Gesù del Cairo onlus", a une grande valeur en ce qu'elle rappelle le sens de la famille". (PR) Agence Fides 7/12/2022)