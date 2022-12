Cameroun: Trois personnes arrêtées aux États-Unis et accusées de financer des activités séparatistes, notamment l'enlèvement du Cardinal Tumi

Yaoundé — Le conflit séparatiste qui sévit dans les deux régions anglophones du Cameroun a une dimension internationale qui n'a pas encore été totalement mise en évidence. La semaine dernière, le ministère américain de la justice a arrêté trois citoyens américains d'origine camerounaise accusés d'avoir collecté 350 000 dollars pour acheter des armes et du matériel de fabrication de bombes pour les forces de restauration ambazoniennes.

Selon les autorités de Washington, les fonds collectés ont également servi à financer plusieurs enlèvements, dont celui du cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de Douala, qui a été enlevé le 5 novembre 2020 puis relâché après une brève détention (voir Fides 6 et 7 /11/2020).

Le cardinal Tumi, décédé en 2021, avait tenté à plusieurs reprises de servir de médiateur entre le gouvernement et les séparatistes.

Le ministère de la Justice a déclaré que Claude Chi, 40 ans, de Lee's Summit, dans le Missouri, Francis Chenyi, 49 ans, de St. Paul, dans le Minnesota, et Lah Nestor Langmi, 46 ans, de Buffalo, dans l'État de New York, ont été arrêtés pour conspiration en vue de fournir un soutien matériel à des enlèvements et à l'utilisation d'armes de destruction massive dans un pays étranger.

"En plus des plus de 350 000 dollars collectés par les accusés par le biais de dons volontaires, l'accusation allègue que Chi, Chenyi et Langmi ont conspiré avec d'autres pour enlever des civils au Cameroun à des fins d'extorsion", indique le communiqué du DOJ. "Dans certains cas, des citoyens américains se sont vus extorquer des rançons pour obtenir la libération de proches enlevés au Cameroun." Les rançons étaient ensuite transférées aux combattants séparatistes pour financer leurs opérations. La collecte de fonds pour les séparatistes était en cours depuis 2018.

La crise dans les deux régions anglophones du Cameroun a éclaté en 2016 lorsque les demandes des habitants d'utiliser l'anglais dans l'enseignement et les activités administratives, et d'adopter le système de Common Law d'origine britannique au lieu du droit basé sur le code à la française, sont devenues de plus en plus pressantes. Le 1er octobre 2017, l'indépendance de ce qui était appelé Ambazonia a été symboliquement déclarée. Outre des groupes armés tels que les Forces de restauration de l'Ambazonie, les séparatistes ont créé une banque centrale, la Banque de l'Ambazonie, qui a annoncé le 5 décembre une conférence qui se tiendra le 18 mars 2023 pour discuter " des opportunités, des défis et des perspectives " de la monnaie nationale " Amba ". La déclaration précise que "le nouvel État d'Ambazonie ne fera pas partie de la zone franco CFA (la monnaie adoptée par 14 anciens États coloniaux français)", comme le Cameroun.