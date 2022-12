Afrique: Le Gabon renforce sa coopération en matière d'habitat et de développement urbain avec le Maroc

Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Olivier Abel NANG EKOMIYE et son homologue marocain, Mme Fatima Ezzahra EL MANSOURI, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville, ont signé, le 25 novembre dernier à Rabat au Maroc, un protocole d'accord de coopération en matière d'habitat et de développement urbain.

Dans une volonté affirmée de développer davantage les relations séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays, ce protocole vient formaliser l'approfondissement de la coopération institutionnelle, scientifique et technique et technique dans le domaine de l'Habitat, de la construction et de la politique de la ville.

Le protocole vise particulièrement à stimuler l'entente dans les domaines techniques, géotechniques et géologiques en matière d'habitat, de construction et gestion foncière, et servira à promouvoir des solutions innovantes propres dans les projets et programmes urbains.

Il s'agira, par exemple, pour les 2 pays, de partager les expériences en matière de normalisation et de réglementation technique du secteur de la construction et du logement social.

Ainsi, les deux pays s'engagent à renforcer leurs capacités dans le domaine de la résorption de l'habitat insalubre, dans le cadre d'une politique globale de rénovation urbaine et de développement social durable.

Il est à noter que le Maroc a développé une forte expertise dans la création et le développement des villes nouvelles à travers ses programmes nationaux de "Villes sans bidonvilles" et "Habitat menaçant de ruine". Pour le ministre NANG EKOMIYE, cet accord vient notamment renforcer la coopération politique très dynamique entre les deux pays.

Entré en vigueur dès sa signature, le protocole d'accord met également un accent sur les programmes de formation des étudiants, l'organisation des ateliers de travail, des conférences, ainsi que les salons professionnels entre les institutions publiques et privées des deux pays.

Conclu pour une durée de 5 années, renouvelable par tacite reconduction, le protocole ne pourra être interrompu que par dénonciation de l'une des Parties moyennant une motivation écrite adressée à l'autre partie, au plus tard six mois avant la date d'expiration de sa dernière période de validité.

Il faut rappeler à des fins utiles que le Gabon a été pays invité d'honneur à la 18e édition du Salon International du Bâtiment (SIB). C'est la preuve que la coopération Gabon-Maroc est au beau fixe