Togo: Dr Birrégah distingué par le CAMES, ESA certifiée ISO 21001 version 2018 et attestée Membre Adhérent de l'AUF !

A l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) en cette fin d'année 2022, les bonnes nouvelles se suivent et viennent confirmer encore plus le statut de l'une des meilleures écoles d'enseignement supérieur au Togo et dans la sous-région, fruit d'énormes efforts consentis.

Au cours d'une cérémonie organisée hier mardi sur le campus de cette école supérieure à Agoè Minamadou dans la partie Nord-Ouest de Lomé, alors que l'on présentait au public fait d'invités, de membres de l'administration, du corps enseignants et des apprenants, alors que l'on présentait la distinction de grade d'Officier International de Palmes académiques du CAMES décernée au Président Directeur Général Fondateur de cette école, Dr Charles Birrégah, ce fut deux autres reconnaissances de la qualité de l'enseignement donné dans cet établissement qui ont été également officialisées.

En effet, il a été procédé au cours de cet évènement placé sous le signe de la reconnaissance à Dieu, à la remise officielle de la certification ISO 21001 version 2018 à l'ESA, pour confirmer le management de ses formations mais aussi celle ISO, version 2015 pour le management de qualité. Ce sont des certifications qui sont accompagnées d'un trophée d'excellence pour la qualité de son enseignement, à la réussite de la troisième édition des Olympiades universitaire du CAMES, organisée dans la même période de la distinction Dr Birrégah, du 16 au 18 Novembre 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Et cette cérémonie a été complète avec la remise officielle également à la même école, d'une attestation de Membre Adhérent à l'AUF (Agence universitaire francophone).

En heureux du jour ensemble avec ses collaborateurs, le PDG de l'ESA, premier établissement d'enseignement supérieur à obtenir cette certification ISO 21001 version 2018, s'il s'est félicité du chemin parcouru pour obtenir ces différentes reconnaissances qui en rajoutent à la notoriété de leur œuvre, il les a dédiées à Dieu, pour son assistance et son inspiration. Comme montrant la voie de tout succès aux jeunes étudiants qui ont également pris part à cette cérémonie, Dr Birrégah, qui justifie sa distinction reçue à Abidjan, par " l'abnégation et la prière ", les a conviés à garder la foi et à toujours rechercher l'excellence dans le travail. Une justification bien partagée par le Président du Conseil scientifique de l'ESA, également ancien ministre de l'Enseignement supérieur du Togo, Professeur Octave Nicoué Kuété Broohm, a tenu à faire comprendre la portée de l'adhésion de l'ESA à l'AUF. Et d'après lui, " l'adhésion de l'ESA à l'AUF prouve à suffisance que le fondateur et ses collaborateurs font des efforts louables pour l'atteinte des objectifs de l'ESA, celui de hisser l'institution aux normes internationales ".

Une reconnaissance bien saluée au-delà de l'ESA

C'est une adhésion qui ne sera pas sans retombée pour l'ESA et pour ses apprenants. De par les explications du Représentant de l'Agence universitaire francophone, Professeur Baba Gnon, l'AUF étant " le plus grand réseau universitaire au monde qui compte 1000 adhérents, l'ESA qui est une université de renom, la plus prestigieuse d'ailleurs, ne peut pas rester en marge ". Et de poursuivre, " en adhérant à l'AUF, l'ESA disposera plusieurs atouts pour les enseignants chercheurs, les étudiants pour leur rayonnement planétaire. Par cette adhésion, la communauté estudiantine de l'ESA va bénéficier des œuvres de l'alliance aussi bien dans la formation que dans la recherche, l'accompagnement, l'élaboration et le soutien des projets ".

A noter que les distinctions du PDG de l'ESA et également de cette école supérieure privée d'excellence n'ont pas laissé indifférente la Représentante de l'APAVE (Association des Propriétaires d'Appareils à Vapeur), De Souza Edwige, également présente à la cérémonie. Pour elle qui, dans la même dynamique que d'autres intervenants, plaçait tout ceci sous le sceau d'un travail de mérite, entre autres éléments à relever, c'est que " la certification ISO 21001version 2018 est une attestation de conformité, de la qualité des services, cette attestation donne une sorte de renommée internationale. L'obtention de la certification repose sur deux critères essentiels notamment, la conformité aux normes internationales de l'Université ensuite le cadre de l'établissement qui sera contrôlé par les auditeurs nommés en commission pour ce travail exceptionnel. Sur ces deux critères, l'ESA a rempli toutes les conditions, ce qui fait d'elle l'acquéreur de cette attestation de certification ".

Pour information, Ecole supérieure privée membre du CEPES (Conseil des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur) du Togo et dont plusieurs de ses diplômes sont reconnus par le CAME, l'ESA est à ce jour l'une des rares à dispenser les cours de cycle de formation au métier d'Expertise Comptable du DESCOGEF et du DECOFI. Aussi, offre-t-elle, de par son partenariat avec l'Université de Douala du Cameroun, une formation doctorale.