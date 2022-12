Afrique de l'Ouest: La révolution des voitures électriques au Ghana

Au Ghana, les données officielles de 2020 ont montré que le nombre moyen de véhicules importés dans le pays s'élevait à environ 100 mille par an, tandis qu'environ 90 % d'entre eux étaient des véhicules d'occasion à fortes émissions de fumées. Une situation qui a favorisé l'introduction des voitures électriques dans le pays.

Cependant ces voitures électriques au Ghana, reste très faible par rapport aux véhicules diesel et à essence. Mais, elles connaissent, depuis quelques années, une croissance rapide. De plus en plus de fabricants se lancent dans cette technologie et le Ghana verra la fabrication de ses propres voitures électriques à partir de janvier 2023. Les voitures seront développées et produites au Ghana, par des Ghanéens.

Une start-up ghanéenne, a ainsi décidé d'introduire dans le pays, des véhicules électroniques fabriqués en Chine. Après des débuts modestes en septembre 2019, l'entreprise en question compte désormais 150 motos et tricycles électriques avec plus de 60 voitures électriques en service dans le pays.

Certaines de ces véhicules sont rechargeables à l'énergie solaire et d'autres à l'électricité. La motivation pour un environnement plus propre à aussi était l'un des facteurs qui a incité l'entreprise à se tourner vers la Chine.

Selon le directeur des opérations de cette entreprise, « la Chine est l'un des meilleurs endroits à regarder en matière d'économie verte, et la production de masse de voitures respectueuses de l'environnement en est un excellent exemple. »

Il ajoute que « l'introduction des véhicules électriques au Ghana, a rencontré un certain scepticisme au tout début. Certains consommateurs locaux pensaient qu'ils pourraient subir une électrocution dans une voiture électrique pendant les pluies, tandis que d'autres soupçonnent qu'ils seraient bloqués si la batterie venait à manquer au cours d'un trajet. »

Soraya Bakary/Allafrica scooter électrique Solar taxi

L'indisponibilité de bornes de recharge pour voitures électriques dans le pays est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles les automobilistes ghanéens hésitent encore à passer aux voitures électriques.

Devant cet état de fait, la marque française Totale énergie a mis en service il y a deux mois, sa première unité de recharge de véhicules électriques au Ghana. Ceci, dans le cadre des efforts visant à stimuler la demande et l'utilisation croissantes des véhicules électriques dans le pays.

L'unité de recharge est la première en Afrique de l'Ouest et constitue une contribution capitale à l'industrie automobile.

L'unité de charge est de niveau 2 avec environ 22 kilowatts. Ce qui, selon certains spécialistes, prendra au plus deux heures pour charger complètement un véhicule.

Cette nouvelle dynamique a facilité la création de plus de 20 mille emplois directs et indirects par la multinationale française. La mise en place de plus d'unités de recharge pour véhicules électriques pourrait renforcer encore la création d'emplois, réduisant ainsi le chômage.

Selon le ministère ghanéen de l'Énergie, il y a actuellement plus de 1000 véhicules électriques dans le pays et le but des autorités serait d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 en réduisant les émissions de CO2 à Accra, au moment où le niveau de pollution atmosphérique est élevé dans la capitale.

Un rapport d'étude réalisée conjointement par la Banque africaine de développement (Bad) et le Centre mondial pour l'adaptation (Gca) entrevoit des pertes économiques de près de 4 milliards de dollars au Ghana dans le trafic routier, ferroviaire et maritime, si rien n'est fait pour contrer les effets du changement climatique.

L'étude propose cependant un plan de résilience qui s'adapte à plusieurs niveaux du développement économique notamment la promotion des investissements dans le domaine de la mobilité écologique et la mise en place d'infrastructures vertes d'ici à 2050 dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.